ABD enflasyonu açıklandı

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2025 yılı bütçesinin yüzde 30 artışla 15,6 trilyon liraya çıkarılması öngörülüyor. Bütçede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1,2 trilyon lira pay ayrılması planlanıyor. Böylece emekli aylıklarında yaşanacak artış için de ayrılan ödenek genişleyecek.