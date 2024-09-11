ABD enflasyonu açıklandı

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Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2025 yılı bütçesinin yüzde 30 artışla 15,6 trilyon liraya çıkarılması öngörülüyor. Bütçede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1,2 trilyon lira pay ayrılması planlanıyor. Böylece emekli aylıklarında yaşanacak artış için de ayrılan ödenek genişleyecek.
ABD enflasyon verileri, ekonomi ve piyasa gündeminde önemli bir yere sahiptir ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmektedir. Fed'in faiz kararına bir hafta kala piyasaların merakla beklediği ABD ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Peki, ağustos ayı ABD enflasyonu kaç oldu?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret, 2024 yılı sona ermeden belirlenecek. Asgari ücret artışında enflasyon verileri kritik rol oynayacak. Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen enflasyon oranları dikkate alındığında, asgari ücretin 2025 yılında 24 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?