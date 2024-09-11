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Dünya

ABD enflasyonu açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

15:35 - 11/09/2024 Çarşamba
AA
ABD'de enflasyon verileri açıklandı.
ABD'de enflasyon verileri açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

#ağustos
#TÜFE
#tüketici fiyat endeksi
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