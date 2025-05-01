FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

Ekonomistlerin genel beklentisi, FED’in mevcut faiz seviyesini sabit tutacağı yönünde. Ancak yılın ikinci yarısında başlaması öngörülen olası faiz indirimleriyle ilgili mesajlar, piyasa yönü açısından belirleyici olacak.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.