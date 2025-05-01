Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

17:001/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Dolar, altın ve kripto paralarda yönü belirleyecek bu kritik karar öncesinde, faizlerin sabit kalacağı beklentisi öne çıkarken, yılın ikinci yarısında olası bir indirim için sinyaller takip ediliyor.

Ekonomistlerin genel beklentisi, FED’in mevcut faiz seviyesini sabit tutacağı yönünde. Ancak yılın ikinci yarısında başlaması öngörülen olası faiz indirimleriyle ilgili mesajlar, piyasa yönü açısından belirleyici olacak.

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.

FED FAİZİ İNDİRİR Mİ?

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.

#FED
#Fed faiz
#fed faiz kararı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?