FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Dolar, altın ve kripto paralarda yönü belirleyecek bu kritik karar öncesinde, faizlerin sabit kalacağı beklentisi öne çıkarken, yılın ikinci yarısında olası bir indirim için sinyaller takip ediliyor.
Ekonomistlerin genel beklentisi, FED’in mevcut faiz seviyesini sabit tutacağı yönünde. Ancak yılın ikinci yarısında başlaması öngörülen olası faiz indirimleriyle ilgili mesajlar, piyasa yönü açısından belirleyici olacak.
ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.
Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.