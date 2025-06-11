FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2025 Haziran ayıyla beraber ekonominin ana gündem maddelerinden oldu. Dünya piyasalarına yön veren FED, son iki toplantısında faizleri sabit bırakarak, üç toplantıda da üst üste de faiz artırımına gitmişti. Geçtiğimiz mart ayında FED'in faizi yüzde 4.5 seviyesinde sabit bırakmasının ardından tüm dikkatler FED'in haziran ayı toplantısından çıkacak karara çevrildi.