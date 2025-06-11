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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'nda

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'nda

13:4711/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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FED
FED

FED faiz kararı bekleniyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı küresel ekonominin gündeminde. Bir önceki toplantıda faiz oranlarının değişmemesinin ardından FED'in yeni faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2025 Haziran ayıyla beraber ekonominin ana gündem maddelerinden oldu. Dünya piyasalarına yön veren FED, son iki toplantısında faizleri sabit bırakarak, üç toplantıda da üst üste de faiz artırımına gitmişti. Geçtiğimiz mart ayında FED'in faizi yüzde 4.5 seviyesinde sabit bırakmasının ardından tüm dikkatler FED'in haziran ayı toplantısından çıkacak karara çevrildi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere FED son iki toplantısında faizleri sabit bırakarak, üç toplantıda da üst üste de faiz artırımına gitmişti. Geçtiğimiz mart ayında FED'in faizi yüzde 4.5 seviyesinde sabit bırakmasının ardından tüm dikkatler FED'in haziran ayı toplantısından çıkacak karara çevrildi. ABD Fed faiz kararı toplantısı, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ardından, FED faiz kararı 18 Haziran saat 22.00'de açıklanacak.



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