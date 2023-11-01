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FED faiz toplantısı kararı için gözler o saate çevrildi: Piyasalar pür dikkat ABD Merkez Bankası'na odaklandı

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısının ilki dün yapıldı. Bugün gerçekleştirilecek olan 2. toplantının ardından faiz kararı duyurulacak. FED Başkanı Jerome Powell ise kritik toplantı sonrası faiz kararıyla ilgili piyasalara yön veren açıklamalarda bulunacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde?

13:34 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:34 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Hem yerel hem de kürsel piyasaların gözü Jerome Powel başkanlığında gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak. FED’in Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklanacak karar döviz kuru ve altın fiyatlarında belirleyici olacak. Fed, bir önceki toplantıda politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50'de sabit tutmuştu. Haziran 2022'den bu yana faiz artıran Fed böylece 15 ay sonra ilk faiz aralığını değiştirmemişti. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) bugün saat 21:00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri faizin yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutulması olarak görünüyor. Fed'in faiz kararından daha çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek.

Powell'ın saat 21:30'da açıklamalarına başlaması bekleniyor ve genelde saat 23 civarında açıklamalarını tamamlıyor.

FED faizi ne yapacak, artıracak mı, sabit mi bırakacak?

ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'ye yükselirken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğini ima etmişti.

Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da mesajlar vermişti.

Powell "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız" demişti.

FED’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman?

FED bu yılın son faiz toplantısını 12-13 Aralık’ta yapacak.

Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum
Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum

Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi diken üstünde. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalıçarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşte piyasadan en güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ile altın piyasasındaki son dakika haberleri.

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