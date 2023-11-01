Hem yerel hem de kürsel piyasaların gözü Jerome Powel başkanlığında gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak. FED’in Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklanacak karar döviz kuru ve altın fiyatlarında belirleyici olacak. Fed, bir önceki toplantıda politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50'de sabit tutmuştu. Haziran 2022'den bu yana faiz artıran Fed böylece 15 ay sonra ilk faiz aralığını değiştirmemişti. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) bugün saat 21:00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri faizin yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutulması olarak görünüyor. Fed'in faiz kararından daha çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek.

Powell'ın saat 21:30'da açıklamalarına başlaması bekleniyor ve genelde saat 23 civarında açıklamalarını tamamlıyor.

FED faizi ne yapacak, artıracak mı, sabit mi bırakacak?

ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'ye yükselirken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğini ima etmişti.

Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da mesajlar vermişti.

Powell "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız" demişti.

FED’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman?