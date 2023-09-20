ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

FED faiz toplantı kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde olacak. Faiz kararı 20 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED faizleri sabit tutarsa ne olur?

Fed faiz kararını sabit bırakması durumunda ise altın piyasasında yükselmeler veya düşmeler çok düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani faiz kararının sabit tutulması durumunda kısa vadede kar elde etmek çok mümkün olmamaktadır.

FED'in faiz indirimi, faiz artırımı ya da faizleri sabit tutması dolar kuru başta olmak üzere euro, petrol, altın fiyatlarının düşmesine ya da yükselmesine neden olmaktadır.

FED faiz indirirse dolar ve altın ne olur?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED faiz arttırdığında altın, dolar ve euro ne olur?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

Merkez Bankası FED faizi sabit tutarsa dolar, altın, euro ne olur?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.



