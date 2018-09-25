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Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş maç özeti! Derbi maç sonucu ve özeti

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti haberimizde. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalarak, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu skorun ardından Fenerbahçe 7 puan ile 13. sırada yer alırken Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer aldı. İşte derbi maç özeti ve sonuçları.

Haber Merkezi AA
Süper Toto Süper Lig'de Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Toto Süper Lig'de Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Fotoğraf: Erhan Sevenler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti nasıl izlenir?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden Fenerbahçe Beşiktaş maç özetini izleyebilirsiniz.

Derbinin özeti için tıklayınız

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftar desteğiyle iyi başlayan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe, 40. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıda 71. dakikada Andre Ayew'le eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Sahasında üst üste ikinci maçını da kazanamayan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 13. sırada tamamladı. Fenerbahçe, 6. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunuyor.

- Hasan Ali Kaldırım, direği geçemedi

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali'nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü.

Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew'in attığı golün de pasını verdi.

- Ersun Yanal tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı.

İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal'ın ismini maç sonu bağırdı.

- Slimani'ye alkış

Karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, santrforları İslam Slimani'yi alkışladı.

Oğluyla bir süre sahada top oynayan Slimani, taraftarların desteğini aldı.

Puan durumunu Yeni Şafak aracılığı ile de takip edebilirsiniz.


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