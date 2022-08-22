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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler bu akşam Adana Demir’i devirerek haftayı puan tablosunun ilk sırasında tamamlamak istiyor. Mücadelenin VAR hakemliğini üstlenecek ismin Hakan Ceylan olduğu açıklandı. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman: Maçın saati, ilk 11 kadrosu, hakemleri!
Fenerbahçe Adana Demirspor

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için geri sayım başlamış durumda. Süper Lig'de 3. haftanın kapanış mücadelesine sahne olacak zorlu mücadele öncesi merak edilenler haberimizde.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 3. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Adana Demirspor mücadelesi 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Bu zorlu 90 dakikayı Abdülkadir Bitigen'in yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise bu zorlu mücadelenin VAR hakemliğini üstlenecek ismin Hakan Ceylan olduğu açıklandı.

BALOTELLİ NEDEN KADRODA YOK?

Bu akşam Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Adana Demirspor'da kamuoyunu şaşırtan bir haber geldi. Dünyaca ünlü golcü Balotelli'nin kadroda olmadığı açıklandı. Balotelli'nin bir sakatlığı veya ceza durumu bulunmazken, neden kadroya alınmadığı hakkında bir bilgi edinilmedi.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Misafir Tribünü: 200,00 TL
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