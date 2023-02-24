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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla takımıyla eşleşti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçını 9 Mart’ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 16 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak. Peki UEFA Avrupa Ligi’nde final maçı ne zaman, nerede oynanacak?

14:34 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları: Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları: Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan play-off turunun ardından son 16 turu heyecanı çekilen kurayla başladı. Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan takımların direkt olarak yükseldiği turda ev sahibi takımlar ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe de grubunu lider tamamlayıp play-off turunu pas geçerek direkt olarak son 16 takım arasına kaldı. Sarı-lacivertliler bu turda İspanya’nın Sevilla takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri

  1. Sevilla – Fenerbahçe
  2. Manchester United – Real Betis
  3. Shakhtar Donetsk – Feyenoord
  4. Union Berlin – US Gilloise
  5. Roma – Real Sociedad
  6. Juventus – Freiburg
  7. Sporting – Arsenal
  8. Bayer Leverkusen – Ferencvaros

Sevilla – Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynayacak?

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçını 9 Mart’ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 16 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zama?

UEFA Avrupa Ligi’nde final 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

Sevilla nasıl bir takım, ne zaman kuruldu?

25 Ocak 1890 yılında kurulan Sevilla FC tarihinin ilk maçını Recreativo takımı ile oynamıştır.İlk kazandıkları kupa Sevilla şehir kupasıdır.Ulusal olarak ilk kez Copa del Rey'i 1934 yılında kazanmışlardır. 1958 yılında açılan Ramón Sánchez Pizjuán'dan önce Chamartin Stadium'u kullanmışlardır. Sevilla FC birkaç kez 2. Lige düşmüş ancak kısa sürede La Liga'ya yükselmişlerdir. UEFA Kupası yarı finalinde 3 İspanyol'un bulunması 1 tanesinin final oynayacağını kesinleştirmiştir.Yarı finalde Sevilla FC yarı finaldeki ilk maçta CA Osasuna'ya 1-0 yenilmesine rağmen kendi evinde 2-0 galip gelmeyi bilmiştir. Ve 2.kez üst üste UEFA Kupası'nı kazanma şansını yakalamıştır. Diğer eşleşmede ise Barselona ekibi Espanyol her iki maçta SV Werder Bremen'i mağlup etmiştir.(3-0),(2-1).Ve finalde iki İspanyol takımı karşı karşıya gelmiştir.

Sevilla oyuncu kadrosu

  1. Marko Dmitrović
  2. Gonzalo Montiel
  3. Ludwig Augustinsson
  4. Karim Rekik
  5. Lucas Ocampos
  6. Nemanja Gudelj
  7. Suso
  8. Joan Jordán
  9. Ivan Rakitić (2. Kaptan)
  10. Munir
  11. Rafa Mir
  12. Bono
  13. Óscar Rodríguez
  14. Youssef En-Nesyri
  15. Jesús Navas (kaptan)
  16. Erik Lamela
  17. Thomas Delaney
  18. Marcos Acuña
  19. Diego Carlos
  20. Óliver Torres
  21. Oussama Idrissi
  22. Jules Koundé
  23. Papu Gómez
  24. Fernando
Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı​
Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İtalya'nın Juventus takımı kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı Nantes'ı Fransa'da 3-0 yendi ve son 16 turuna çıktı. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, Şampiyonlar Ligi bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.


#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?
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