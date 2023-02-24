Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları: Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan play-off turunun ardından son 16 turu heyecanı çekilen kurayla başladı. Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan takımların direkt olarak yükseldiği turda ev sahibi takımlar ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe de grubunu lider tamamlayıp play-off turunu pas geçerek direkt olarak son 16 takım arasına kaldı. Sarı-lacivertliler bu turda İspanya’nın Sevilla takımıyla eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri
- Sevilla – Fenerbahçe
- Manchester United – Real Betis
- Shakhtar Donetsk – Feyenoord
- Union Berlin – US Gilloise
- Roma – Real Sociedad
- Juventus – Freiburg
- Sporting – Arsenal
- Bayer Leverkusen – Ferencvaros
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynayacak?
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçını 9 Mart’ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 16 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zama?
UEFA Avrupa Ligi’nde final 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.
Sevilla nasıl bir takım, ne zaman kuruldu?
25 Ocak 1890 yılında kurulan Sevilla FC tarihinin ilk maçını Recreativo takımı ile oynamıştır.İlk kazandıkları kupa Sevilla şehir kupasıdır.Ulusal olarak ilk kez Copa del Rey'i 1934 yılında kazanmışlardır. 1958 yılında açılan Ramón Sánchez Pizjuán'dan önce Chamartin Stadium'u kullanmışlardır. Sevilla FC birkaç kez 2. Lige düşmüş ancak kısa sürede La Liga'ya yükselmişlerdir. UEFA Kupası yarı finalinde 3 İspanyol'un bulunması 1 tanesinin final oynayacağını kesinleştirmiştir.Yarı finalde Sevilla FC yarı finaldeki ilk maçta CA Osasuna'ya 1-0 yenilmesine rağmen kendi evinde 2-0 galip gelmeyi bilmiştir. Ve 2.kez üst üste UEFA Kupası'nı kazanma şansını yakalamıştır. Diğer eşleşmede ise Barselona ekibi Espanyol her iki maçta SV Werder Bremen'i mağlup etmiştir.(3-0),(2-1).Ve finalde iki İspanyol takımı karşı karşıya gelmiştir.
Sevilla oyuncu kadrosu
- Marko Dmitrović
- Gonzalo Montiel
- Ludwig Augustinsson
- Karim Rekik
- Lucas Ocampos
- Nemanja Gudelj
- Suso
- Joan Jordán
- Ivan Rakitić (2. Kaptan)
- Munir
- Rafa Mir
- Bono
- Óscar Rodríguez
- Youssef En-Nesyri
- Jesús Navas (kaptan)
- Erik Lamela
- Thomas Delaney
- Marcos Acuña
- Diego Carlos
- Óliver Torres
- Oussama Idrissi
- Jules Koundé
- Papu Gómez
- Fernando