25 Ocak 1890 yılında kurulan Sevilla FC tarihinin ilk maçını Recreativo takımı ile oynamıştır.İlk kazandıkları kupa Sevilla şehir kupasıdır.Ulusal olarak ilk kez Copa del Rey'i 1934 yılında kazanmışlardır. 1958 yılında açılan Ramón Sánchez Pizjuán'dan önce Chamartin Stadium'u kullanmışlardır. Sevilla FC birkaç kez 2. Lige düşmüş ancak kısa sürede La Liga'ya yükselmişlerdir. UEFA Kupası yarı finalinde 3 İspanyol'un bulunması 1 tanesinin final oynayacağını kesinleştirmiştir.Yarı finalde Sevilla FC yarı finaldeki ilk maçta CA Osasuna'ya 1-0 yenilmesine rağmen kendi evinde 2-0 galip gelmeyi bilmiştir. Ve 2.kez üst üste UEFA Kupası'nı kazanma şansını yakalamıştır. Diğer eşleşmede ise Barselona ekibi Espanyol her iki maçta SV Werder Bremen'i mağlup etmiştir.(3-0),(2-1).Ve finalde iki İspanyol takımı karşı karşıya gelmiştir.