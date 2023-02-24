Ertelenen Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de 14 ve 23. haftadan erteleme maçları hafta sonu yapılacak. Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek. Erteleme maçlarının programı şu şekilde:
25 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?
19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)
26 Şubat Pazar kimin maçı var?
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak?
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.