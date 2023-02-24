Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İtalya'nın Juventus takımı kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı Nantes'ı Fransa'da 3-0 yendi ve son 16 turuna çıktı. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, Şampiyonlar Ligi bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.