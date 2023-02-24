|
Reklam
Reklam
Özgün

Süper Lig’de ertelenen maçların oynanacağı tarih ve saat belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı ile 23. haftadan ertelenen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarih ve saat TFF tarafından açıklandı. Buna göre Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig’de ertelenen diğer maçların oynanacağı tarih.

11:45 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ertelenen Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Ertelenen Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 14 ve 23. haftadan erteleme maçları hafta sonu yapılacak. Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek. Erteleme maçlarının programı şu şekilde:

25 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

26 Şubat Pazar kimin maçı var?

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.


Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı​
Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İtalya'nın Juventus takımı kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı Nantes'ı Fransa'da 3-0 yendi ve son 16 turuna çıktı. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, Şampiyonlar Ligi bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

#süper lig
#süper lig ertelene maçlar
#Beşiktaş-Antalyaspor
#Fenerbahçe-Konyaspor
29 dakika önce
default-profile-img
Süper Lig’de ertelenen maçların oynanacağı tarih ve saat belli oldu
Enkaz altında yağmurla ıslanan battaniyeyi emerek hayata tutundu
Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi ilçenin en güvenli yapısı oldu
Youtuber Murat Soner sosyal medyadaki yalan haberlere tepki gösterdi
Kapatılan Ekşi Sözlük'e beklediği destek ABD'den geldi: Türkiye'ye çağrı yaptılar
23 Derece adlı Twitter hesabı algı operasyonuna kalkıştı: Kendi ifadelerini depremzedeye ait gösterdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.