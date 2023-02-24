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Özgün

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İtalya'nın Juventus takımı kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı Nantes'ı Fransa'da 3-0 yendi ve son 16 turuna çıktı. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, Şampiyonlar Ligi bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:36 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyamayan Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti.

Manchester United Barcelona maçı

Manchester United ve Barcelona rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçtaki 2-2’lik beraberliğin ardından, Old Trafford’daki rövanş maçını 2-1 kazanan Manchester United tur biletini aldı. Sevilla’yı konuk eden Hollanda ekibi PSV, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi ancak son 16’ya yükselen taraf İspanyol takımı oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 24 Şubat 2023 Cuma maç programı.

Bugün hangi maçlar var? (24 Şubat 2023 Cuma maç programı)

  1. 11:45 CC Mariners – Wellington Phoenix Avustralya A Ligi beIN Sports Tod TV
  2. 13:00 Turan – Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  3. 13:00 Shonan Bellmar – Yokohama FC Japonya J.League Bilyoner
  4. 18:00 Sebail – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  5. 19:00 Craiova – Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner
  6. 19:00 Sibenik – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  7. 19:30 Podbrezova – Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  8. 20:00 Altınordu – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig Yayın Yok
  9. 20:00 Jagiellonia – Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  10. 20:10 Admira – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  11. 20:10 First Vienna – Liefering Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  12. 20:10 Horn – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  13. 20:10 Rapid Wien 2 – Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  14. 20:30 F.Düsseldorf – Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  15. 20:30 Karlsruhe – Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 5
  16. 20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  17. 20:30 Koge – Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  18. 21:00 Volos – Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  19. 21:00 Sonderjyske – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  20. 21:00 Nordsjaelland – Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  21. 21:30 Thun – Yverdon İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  22. 21:30 UTA Arad – Farul Constanta Romanya Liga 1 Bilyoner
  23. 22:00 Dender – Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  24. 22:00 Standard Liege U23 – Lommel Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  25. 22:00 NAC Breda – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  26. 22:00 Eindhoven – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  27. 22:00 Helmond – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  28. 22:00 Heracles – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  29. 22:00 Roda – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  30. 22:00 VVV Venlo – Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  31. 22:00 Willem II – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  32. 22:00 Sparta Rotterdam – Utrecht Hollanda Eredivisie Bilyoner
  33. 22:15 FC Will – Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  34. 22:30 Mainz – Monchengladbach Almanya Bundesliga Idman TV, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  35. 22:30 Legia Varşova – Widzew Lodz Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  36. 22:30 Frosinone – Parma İtalya Serie B Bilyoner
  37. 22:30 Pisa – Perugia İtalya Serie B Bilyoner
  38. 22:30 LASK – Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner
  39. 22:30 Vorwarts Steyr – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  40. 22:45 Raith – Ayr İskoçya Championship Bilyoner
  41. 22:45 Zulte Waregem – Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner
  42. 22:45 Bohemians 1905 – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  43. 22:45 Derry City – Cork City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  44. 22:45 Drogheda – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  45. 22:45 St. Patricks – Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  46. 22:45 Dublin – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  47. 23:00 Lille – Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  48. 23:00 Elche – Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus, CBC Sport
  49. 23:00 Fulham – Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  50. 23:00 Eibar – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
  51. 23:15 Famalicao – Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner
Maçlar öncesi 1 dakikalık saygı duruşu

Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.











#bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#UEFA Şampiyonlar Ligi
40 dakika önce
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Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2023 Cuma maç programı​
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