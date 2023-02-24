Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyamayan Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti.
Manchester United ve Barcelona rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçtaki 2-2’lik beraberliğin ardından, Old Trafford’daki rövanş maçını 2-1 kazanan Manchester United tur biletini aldı. Sevilla’yı konuk eden Hollanda ekibi PSV, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi ancak son 16’ya yükselen taraf İspanyol takımı oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 24 Şubat 2023 Cuma maç programı.
Bugün hangi maçlar var? (24 Şubat 2023 Cuma maç programı)
- 11:45 CC Mariners – Wellington Phoenix Avustralya A Ligi beIN Sports Tod TV
- 13:00 Turan – Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 13:00 Shonan Bellmar – Yokohama FC Japonya J.League Bilyoner
- 18:00 Sebail – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 19:00 Craiova – Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner
- 19:00 Sibenik – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 Podbrezova – Michalovce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 20:00 Altınordu – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig Yayın Yok
- 20:00 Jagiellonia – Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 20:10 Admira – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 20:10 First Vienna – Liefering Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 20:10 Horn – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 20:10 Rapid Wien 2 – Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 20:30 F.Düsseldorf – Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 20:30 Karlsruhe – Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 5
- 20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 20:30 Koge – Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 21:00 Volos – Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 21:00 Sonderjyske – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 21:00 Nordsjaelland – Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 21:30 Thun – Yverdon İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 21:30 UTA Arad – Farul Constanta Romanya Liga 1 Bilyoner
- 22:00 Dender – Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 22:00 Standard Liege U23 – Lommel Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 22:00 NAC Breda – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Eindhoven – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Helmond – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Heracles – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Roda – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 VVV Venlo – Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Willem II – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Sparta Rotterdam – Utrecht Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 22:15 FC Will – Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 22:30 Mainz – Monchengladbach Almanya Bundesliga Idman TV, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
- 22:30 Legia Varşova – Widzew Lodz Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 22:30 Frosinone – Parma İtalya Serie B Bilyoner
- 22:30 Pisa – Perugia İtalya Serie B Bilyoner
- 22:30 LASK – Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 22:30 Vorwarts Steyr – BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 22:45 Raith – Ayr İskoçya Championship Bilyoner
- 22:45 Zulte Waregem – Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner
- 22:45 Bohemians 1905 – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Derry City – Cork City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Drogheda – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 St. Patricks – Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Dublin – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 23:00 Lille – Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 23:00 Elche – Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus, CBC Sport
- 23:00 Fulham – Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 23:00 Eibar – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:15 Famalicao – Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner
Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.