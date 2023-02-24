Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyamayan Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti.

Manchester United ve Barcelona rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçtaki 2-2’lik beraberliğin ardından, Old Trafford’daki rövanş maçını 2-1 kazanan Manchester United tur biletini aldı. Sevilla’yı konuk eden Hollanda ekibi PSV, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi ancak son 16’ya yükselen taraf İspanyol takımı oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 24 Şubat 2023 Cuma maç programı.