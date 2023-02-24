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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:29 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe kura çekimine seri başı olarak katılacak.

Fenerbahçe kura çekimine seri başı olarak katılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Yapılan kura çekimi ile birlikte temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu.


Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi, TSİ 14.00'te başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile eşleşti. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk maç İspanya'da, ikinci maç ise Kadıköy'de oynanacak.


Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

🔸Union Berlin-Union SG

🔸Sevilla-Fenerbahçe

🔸Juventus-Freiburg

🔸Bayer Leverkusen-Ferencvaros

🔸Sporting-Arsenal

🔸Manchester United-Real Betis

🔸Roma-Real Sociedad

🔸Shakhtar-Feyenoord





#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Kura Çekimi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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