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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı skor, kadro, ilk 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. İşte Fenerbahçe Karagümrük kadrosu, ilk 11, canlı skor, maç özeti, Trendyol Süper Lig puan durumu.

16:19 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 16:35 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı skor

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı skor

'de heyecan devam ediyor.
, 13. hafta müsabakasında
'ü konuk edecek. Ülker Stadyumu'da oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kçata?

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı skor

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç kadrosu, eksikler

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken kart sınırında olan 4 oyuncu var. Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe kadrosu:

Livakovic, Mert, Samet, Oostervolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, Dzeko

Ligde 15. randevu

Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 31, Fatih Karagümrük'ün ise 14 puanı bulunuyor.

İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet, 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.

13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı

Fatih Karagümrük'ün 12 Kasım 1959 tarihinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından iki ekip, Süper Lig'de 13 kez kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakibini 9 kez mağlup ederken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekibin 14 maçta attığı 24 gole karşılık Fatih Karagümrük 16 kez gol sevinci yaşadı. Kadıköy'de oynanan 7 müsabakanın 5'i sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanırken, 1 maç berabere tamamlandı, 1 kez de Fatih Karagümrük galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Trendyol Süper Lig puan durumu

#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
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