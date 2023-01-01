Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi grup aşaması ilk maçında Fenerbahçe ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip, kazanarak 3 puan ile başlamak istiyor. Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçında eksiği bulunmuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?