Fenerbahçe Nordsjaelland maçı
UEFA Konferans Ligi grup aşaması ilk maçında Fenerbahçe ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip, kazanarak 3 puan ile başlamak istiyor. Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçında eksiği bulunmuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ferbahçe FC Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Fenerbahçe Nordsjaelland karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Nordsjaelland maç bileti satışa çıktı mı?
18.09.2023 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (2 adet bilet)
19.09.2023 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
20.09.2023 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
Fenerbahçe Nordsjaelland maç bileti fiyatları
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL
Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL