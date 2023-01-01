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Spor

Konferans Ligi'nde hakemler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

11:37 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Boger - Kulbakov

Boger - Kulbakov

Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Fenerbahçe grup karşılaşmasının ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Nordsjelland ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.


Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek.


Beşiktaş grup karşılaşmasının ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.


Mücadelede Belaraslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak.






#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Gergo Bogar
#Aleksei Kulbakov
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