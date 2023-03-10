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Fenerbahçe ile Sevilla rövanş maçında karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Son 16'da, kupayı en çok kazanan takım olan Sevilla’ya konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip ilk yarıda İspanyol ekibini kendi sahasına hapsedip, ikinci devrede önemli pozisyonlara girse de zorlu maçta golü bulamadı. Fenerbahçe Sevilla ile 2. rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe- Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:35 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe Sevilla

Fenerbahçe Sevilla

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy’de çeyrek final için tüm şartları zorlayacak. Gözler rövanş maçına çevrilirken Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE- SEVİLLA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Joan Jordan ve 85'inci dakikada Erik Lamela kaydetti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE- SEVİLLA MAÇIN ÖZETİ: 0-2

8'inci dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çeldi.

13'üncü dakikada Crespo'nun ceza sahası solundan ortasında kaleci Dmitrovic, Valencia'dan önce müdahalede bulunarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

14'üncü dakikada Valencia'nın uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

20'nci dakikada King'in ortasında ceza sahası içindeki Valencia'nın dokunamadığı meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada Rakitic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay, meşin yuvarlağı son anda üstten kornere gönderdi.

28'inci dakikada orta sahadan hareketlenen Valencia, meşin yuvarlağı King'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak Dmitrovic engeline takıldı.

32'nci dakikada İrfan Can'ın soldan ortasında ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak rakip savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35'inci dakikada rakibin uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.

45'inci dakikada Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Nianzou'nun vuruşunda kaleci Altay'ın son anda çeldiği meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

56'ncı dakikada Sevilla mücadelede öne geçti. Bryan Gil'in pasında ceza sahası solunda topla buluşan Joan Jordan'ın vuruşunda Arao'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

69'uncu dakikada Batshuayi ile verkaça giren Arao'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70'inci dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çıkardı.

72'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun son çizgiye kadar inerek ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.

77'nci dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun yetişemediği topa kaleci sahip oldu.

85'inci dakikada savunma arkasına koşu yapan Rakitic ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakitic'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Lamela'nın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Mücadele 2-0 sona erdi.



#fenerbahçe
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#fenerbahçe sevilla
#rövanş maçı
33 dakika önce
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Fenerbahçe ile Sevilla rövanş maçında karşılaşacak
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