UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy’de çeyrek final için tüm şartları zorlayacak. Gözler rövanş maçına çevrilirken Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?