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Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları bekleniyor! PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak?

PFDK sevk kararları için gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Trabzonspor- Fenerbahçe maçında saha içinde yaşanan olaylar derbinin önüne geçti. Müsabakanın ardından sahaya inen taraftarların futbolculara yönelik saldırılarının ardından adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları ardından TFF PFDK sevk kararları bekleniyor. Peki, PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? İşte, PFDK kararlarıyla ilgili son gelişmeler…

08:58 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
PFDK
PFDK

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından gözler PFDK sevk kararlarına çevrildi. PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR PFDK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanacak Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları henüz belli olmadı. Derbide yaşananlara dair adli soruşturma başlatılması ve detaylı incelenmesi sebebiyle PFDK kararlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.



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31 dakika önce
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