Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları bekleniyor! PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanacak Fenerbahçe Trabzonspor sevk kararları henüz belli olmadı. Derbide yaşananlara dair adli soruşturma başlatılması ve detaylı incelenmesi sebebiyle PFDK kararlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.