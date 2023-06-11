Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam 20.45'te İzmir'de Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maç öncesi flaş bir karara imza attı. Sarı-Lacivertliler, sahaya 2023-2024 sezonunda giyeceği çubuklu' formayla çıkacağını açıkladı.

Yeni sezon Fenerbahçe formaları ön satışa ne zaman çıkacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maça yeni sezon formasıyla çıkacağını duyurdu. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor! Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak! Yeni çubuklumuz karşılaşma sonrasında fenerium.com'da ön satışta! Tüm taraftarımıza duyururuz."

Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı

yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor!



Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!



Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon… pic.twitter.com/JhNwGkpqL4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 11, 2023

Fenerbahçe formasında 5 yıldız var mı?

Öte yandan bu açıklamanın ardından söz konusu formanın logosu merak konusu oldu. Nitekim sarı-lacivertliler kısa süre önce yaptığı duyuruda gelecek sezon formsasında kullanacağı 5 yıldızlı logoyu tescil ettirdiğini duyurmuştu. Alınan kararın ardından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo ile sahaya çıkması durumunda Federasyon tarafından bir yaptırıma maruz kalabileceği iddiaları da yeniden gündeme taşındı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması olduğu iddia edilen bir forma, sosyal medyaya sızdırıldı. Sızdırılan forma 1996-1997 sezonunda giyilen, Jay Jay Okocha'nın da giydiği formaya benzetildi.

Puma sponsporluğunda yapılan formasının ilk görünümünde Fenerbahçe armasının 5 yıldız ile birlikte kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz birkaç sezonda Koç Holding bünyesinde bulunan araç kiralama şirkteti Avis ile bir göğüs sponsorluk anlaşması bulunan, Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru yeni sezon itibari ile yine Koç Holding'ten OtoKoç olduğu sızan görüntü ile ortaya çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor forma fiyatları

İşte bu sezon 4 büyüklerin forma fiyatları: