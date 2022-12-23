Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. 2022 Dünya Kupası maçlarının sona ermesiyle birlikte derbi maçıyla lige dönecek olan iki takım, zirve yolunda ter dökecek. 24 Aralık Cumartesi günü (Yarın) Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Luan Peres, Ezgjan Alioski, Joao Pedro ve Arda Güler kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu şu şekilde: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi."