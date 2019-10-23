Fiat Egea, Citroen C-Elysee ve Peugeot 301 Karşılaştırması

FiatEgea modeli yenilenmiş teknolojileri ve yepyeni özellikleri ile hayranlarının sürüş deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Yeni Fiat Egea modeli ASR, yokuş kalkış desteği, Mcpherson süspansiyon gibi teknolojik donanımlar ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Fiat modeli kullanıcılarına 11 metre dönüş çapı sunuyor ve bu sayede en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Yeni Fiat Egea daha güçlü ve daha ekonomik 5 farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Dizel 1.3 16V Multijet 5 ileri manuel şanzıman, Dizel 1.6 16V Multijet 6 ileri manuel şanzıman, Dizel 1.6 16V Multijet 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleri ile asfalta inecek. Yeni Fiat Egea fiyatı ise 73.950 TL’den başlıyor.

Önümüzdeki yıla iddialı giren bir diğer model iseCitroen C-Elysee. Markanın son yıllarına baktığımız zaman çok satan modelleri arasında yer alan C-Elysee modeli yakın bir zamanda makyajlanmıştı. Üç farklı donanım paketi ve iki farklı motor seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulan yeniCitroen C-Elysee modeli geniş bagaj alanı ve güçlü dizel motoru sayesinde ekonomi, geniş iç hacim ve performans üçlüsünü kullanıcılarına bir arada sunuyor. 15 inçlik jantlar, yol bilgisayarı, hız sabitleme ve sınırlama, lastik basınç sensörü gibi birçok teknolojik özelliği üzerinde barındıran modelde opsiyon olarak sunulan seçenekler de mevcut. 1.2 PureTech 82 ps ve 1.6 BlueHDi 100 ps motor seçenekleri bulunan Citroen C-Elysee fiyatı ise 83.500 TL’den kendisine alıcı buluyor.

Üzerinde barındırdığı özellikler ve sahip olduğu teknolojiler ile bulunduğu segmentin müşteri sayısının artmasını sağlayan bir diğer model ise yeni Peugeot 301 modeli. Dinamik bir tasarım diliyle kullanıcılara hitap eden model dik konumlandırılmış radyatör ızgarası, gövde ile aynı düzeyde bulunan farlar Peugeot modeline çekici bir görünüm kazandırırken araç üzerinde yerleştirilen LED gündüz farları aracın teknolojik detaylarını bizlere yansıtan detaylardan. Modelin benzin tarafında beş vitesli manuel şanzımanla kombine edilen 1.2L PureTech 82 HP motora yer verildiğini görüyoruz. Dizel cephesinde ise, beş vitesli manuel şanzımanla kombine edilen 1.6L HDi 92 HP motor devreye giriyor. Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmek üzere tasarlanan yeni Peugeot 301 fiyatı ise 85.755 TL’den başlayan fiyatlarla sevenlerini bekliyor.

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