Fiat Panda fiyatı ve özellikleri: "City" donanım seçeneğiyle satışta

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Panda, güncellenen donanım seviyesi "City" ve hibrit motor seçeneği ile satışa sunuldu. Yıllar içerisinde daha teknolojik, çevre dostu ve ekonomik bir otomobile dönüşen Panda, şehir içinde çevik ve renkli karakterini yansıtırken, doğa dostu hibrit performansından ödün vermiyor.

FİAT PANDA CİTY DONANIM PAKETİNDE NELER VAR?

City, Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda; tüm donanım seviyelerinde 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoru ile yakıt tasarrufu ve performansı birleştiriyor.

Panda’nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4x4’te ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Apple Carplay ve Anroid Auto destekli 7’inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar standart olarak sunuluyor.

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FİAT PANDA CİTY TASARIM

Yeni satışına başlanan teknolojik ve Cross görünümlü versiyon "City" donanım seviyesinde; siyah tavan sayları ve yan süs çıtaları, gövde rengi elektriksiz dış ve dikiz aynalar, yükseklik ayarlı direksiyon ve Cross görünümünü destekleyen renkli 15 inç stil kapak jantlar yer alıyor.

City donanım seviyesinde ayrıca 5’inçlik Bluetooth’lu multimedya ses sistemi, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, Start-Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit standart olarak sunuluyor.

FİAT PANDA CİTY SÜRÜŞ KONFORU

ELD (Elektronik Diferansiyel Kilidi), HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ve Sürüş Modu Seçici de 4x4 versiyonlarında sürüş keyfini arttırıyor. Tüm bu özelliklere ek olarak Cross Plus 4x4 versiyonunda, modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan iç döşeme ve ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor.

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Cross Plus 4x4 donanım seviyesinde dış detaylara da dikkat çekmek isteyen Panda, gümüş ve Cross görünümlü tamponlar, yan çıtalar ve tavan rayları ile ön tampondaki kırmızı çeki demirleriyle arazi aracı kimliğini tamamlanıyor.

HİBRİT TEKNOLOJİSİ VE YAKIT TÜKETİMİ

Verilen bilgiye göre, Panda’nın tüm versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor.

Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-ion bataryasında enerji depoluyor.

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Ortalama yüzde 19 yakıt tüketim avantajı sağlayan hibrit motorlu Panda’da standart aküye ilaveten bir adet lityum iyon batarya bulunuyor.

FİAT PANDA CİTY FİYATI NE KADAR?

Fiat Panda’nın 2022 model yılına ait "City" donanım seviyesi eylül ayında 475 bin 900 TL’lik fiyatla "Fiat Online" üzerinden rezerve edilebiliyor. Panda "City" ay sonuna dek Fiat’ın "Yarısı Şimdi, Kalanı Bir Sene Sonra" isimli kampanyası ile satın alınabiliyor.

FOTOĞRAF 15 Tüm dünyada otomotiv sektörünü etkisi altına alan çip krizi ve koronavirüs pandemisi sonrası sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Ocak 2022 itibari ile ise gelen ÖTV indirimi ile sıfır otomobil fiyatlarında belli oranda indirime gidilmişti. Ancak her ne kadar ÖTV indirimi ile fiyatlar indirilmiş olsa da şu an için hali hazırda sıfır otomobil piyasasında 250 bin TL – 300 bin TL arasında araç bulmak oldukça zor. Tam da bu noktada sıfır otomobil alacakları heyecanlandıracak iddia Fiat üzerinden ortaya atıldı. Milli Gazete'deki iddialara göre Fiat Türkiye için yeni bir donanım seviyesine geçmeyi planlıyor. Bu donanım seviyesi sayesinde fiyatlar biraz daha düşebilir. Fiat, hali hazırdaki boş modellerini biraz daha boşaltacak. Yani mevcuttaki opsiyonlar da silinmiş olacak. Örnekle anlatacak olursak 4 cam otomatik yerine 4 cam da manuel hale dönecek. Klimanın bile tamamen kaldırılması bile gündemde. Eğer bu şekilde bir adım atılırsa en boş bir donanım seviyesi ortaya çıkmış olacak. Bir diğer iddia ise eğer Fiat bu şekilde boş bir model çıkartırsa fiyatına dair ilk bilgi ise 150 bin TL olacağı yönünde. Şu an için markanın en ucuz modeli 250 bin TL dolaylarında satılmaya devam ediyor. Fiat'ın ardından benzer bir iddia Renault için de ortaya atıldı. Teknolojioku'da yer alan habere göre Renault da Fiat benzeri bir strateji üzerinde çalışıyor. Bu stratejinin ne derece işe yarayacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. İddialara göre; Renault, Türkiye ve benzeri ülkelere özel boş bir Clio üretecek. Bu Clio’nun hali hazırda satışta olan Clio ile tek benzerliği dış görünümü olacak. Örneğin bluetooth destekli bir radyonun yerini, düz bir radyo alacak. Bu radyonun tek özelliği ise FM bantlarını çalmak olacak. Ayrıca aynaların manuel çubuklu ve camların da çevirmeli olarak açılması seçenekler arasında. Hava yastığı tarafında da bazı kısıtlamalar olacağı iddialar arasında. Tabi ki bu kadar kısıtlama fiyat etiketine olumlu bir şekilde yansıyacak. Elbette otomobilin fiyatı da buna göre olacak. Türkiye’de bu otomobilin vergiler dahil 150 bin TL civarında bir fiyattan satılacağı öne sürülüyor. Fiat'tan sonra bir sürpriz iddia da Renault için ortaya atıldı: 150 bin TL'ye Clio satacak Fiat'tan sonra otomobil sektöründe hareketliliğe sebep olacak bir iddia da Renault için ortaya atıldı. Fiat benzeri bir strateji üzerinde çalışan markanın Türkiye ve benzeri ülkelere özel, belli donanımların yer almadığı Clio üreteceği öne sürüldü. Söz konusu aracın fiyatının ise 150 bin TL bandında olabileceği ifade ediliyor. BiP'te paylaş

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