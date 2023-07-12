FIFA 2023 KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2000 yılından günümüze kadar her yıl düzenlenen ve altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuva olarak biliniyor. Bu yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Peki, FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman oynanacak? İşte detaylar.