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FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman?

Dünyanın farklı bölgelerinden en iyi kulüplerin katıldığı FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, bu yıl Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek. Her yıl Aralık ayında düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası son olarak Fas’ın ev sahipliğinde başkent Rabat ve Tanca şehrinde oynanmıştı. İlk kez Suudi Arabistan'da yapılacak olan turnuvanın hangi tarihlerde yapılacağı milyonlarca futbolsever tarafından merak ediliyor. Peki, FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman oynanacak? Hangi takımlar katılacak? İşte soruların yanıtları.

15:46 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2000 yılından günümüze kadar her yıl düzenlenen ve altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuva olarak biliniyor. Bu yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Peki, FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

FIFA 2023 KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Kulüpler Dünya Kupası, bu yıl 12-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son teknoloji tesisleriyle ve büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki itibarıyla Cidde'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ev sahibi şehir olarak seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.



#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#FIFA
#Suudi Arabistan
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