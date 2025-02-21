Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti: Bir gün boyunca her şey durduruldu

Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu.
Almanya'nın Dortmund kentinde toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik greve gitti.
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Almanya'da otobüs, tramvay ve metro gibi tüm toplu taşıma sektörü çalışanları, daha iyi çalışma koşulları ve yüksek maaş zammı talebiyle Kuzey Ren Vestfalya'daki birçok şehirde bir günlük grev yapma kararı aldı.
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