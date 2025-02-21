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Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti: Bir gün boyunca her şey durduruldu

Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti: Bir gün boyunca her şey durduruldu

17:1821/02/2025, Cuma
AA
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<p>Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu.</p>
Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri durduruldu.

Almanya'nın Dortmund kentinde toplu taşıma çalışanları, maaş artışı talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Almanya'da otobüs, tramvay ve metro gibi tüm toplu taşıma sektörü çalışanları, daha iyi çalışma koşulları ve yüksek maaş zammı talebiyle Kuzey Ren Vestfalya'daki birçok şehirde bir günlük grev yapma kararı aldı.

#Almanya
#Grev
#Toplu Taşıma

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