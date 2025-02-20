Küçük çocukların buldukları nesneleri ağız ve burunlarına sokma eğiliminde olduklarını tüm ebeveynler bilir. Sıkışan bu nesneler çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunun çok yakın bir örneği Vietnam'da yaşandı. 5 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk hastanın ateşi aniden yükselince ailesi onu hastaneye götürdü. Çekilen kulak röntgeni görüntüleri doktorları da şaşkına çevirdi.

1 /5 Vietnam'ın Hatin bölgesinde 5 yaşındaki küçük çocuğun sabah saatlerinde ateşlemesi üzerine ailesi onu acilen hastaneye götürdü.



2 /5 Çekilen kulak röntgeni görüntüleri doktorları da şaşkına çevirdi.



3 /5 Yapılan incelemelerde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan bir uzman çocuğun kulak kanalını neredeyse tamamen tıkayan pembe bir silgi gördü.



4 /5 Doktorlar yapılan müdahale ile çocuğun kulağından yabancı cismi çıkartmayı başardı.

