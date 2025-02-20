Küçük çocukların buldukları nesneleri ağız ve burunlarına sokma eğiliminde olduklarını tüm ebeveynler bilir. Sıkışan bu nesneler çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunun çok yakın bir örneği Vietnam'da yaşandı. 5 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk hastanın ateşi aniden yükselince ailesi onu hastaneye götürdü. Çekilen kulak röntgeni görüntüleri doktorları da şaşkına çevirdi.
Vietnam'ın Hatin bölgesinde 5 yaşındaki küçük çocuğun sabah saatlerinde ateşlemesi üzerine ailesi onu acilen hastaneye götürdü.
Çekilen kulak röntgeni görüntüleri doktorları da şaşkına çevirdi.
Yapılan incelemelerde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan bir uzman çocuğun kulak kanalını neredeyse tamamen tıkayan pembe bir silgi gördü.
Doktorlar yapılan müdahale ile çocuğun kulağından yabancı cismi çıkartmayı başardı.
Çocuğun şu anda tıbbi merkezde gözlem altında tutulduğu belirtildi.