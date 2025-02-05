Atmosferik nehir yıktı geçti: Koca bölge yerle bir oldu

ABD'nin California eyaletine bağlı Sonoma County'de, atmosferik nehir nedeniyle şiddetli yağış meydana geldi. Çok sayıda ev tahliye edilirken, yolda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Selin vurduğu ve toprak kaymasına neden olduğu bölgede güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'nin California eyaletine bağlı Marin County'de, eyaletin kuzey kısmını etkisi altına alan atmosferik nehir nedeniyle şiddetli yağış meydana geldi.
Vatandaşlar, Muir Plajı yakınlarında sular altında kalan yolda zor anlar yaşadı.
Selin vurduğu ve toprak kayması gibi çeşitli felaketlere sebep olduğu bölgelerden biri olan Forestville'de kurtarma çalışmaları güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.
Bilim insanları "uçarsu" ya da "uçan nehir" olarak da bilinen atmosferik nehirlerin sellere neden olarak yüz milyonlarca insanın hayatını riske attığını söylüyor.
Atmosferik hava olayı nedir?
Uzun ve dar hava koridoru şeklinde sıcak okyanus üzerinde oluşan atmosferik nehirler, karaya ulaştığında kasırga benzeri şiddetli hava koşullarına neden olan bir doğa olayı.
Atmosferik nehirlerin oluşumu, içerdikleri su buharının yoğunluğuna bağlı.
Sıcak ve nemli hava kütleleri, okyanuslardan su buharını topluyor ve hava hareketleri tarafından yükseltiliyor.
Ardından yükselen hava soğuyor, buhar yoğunlaşarak yağış oluşturuyor.
Atmosferik nehirlerin oluşumundaki diğer faktörler, rüzgarın yönü, hava hareketleri, bölgesel basınç farkları ve okyanus suyu sıcaklıkları olarak sıralanabilir.
Bu hava olayı genellikle ekvatoral olmayan Kuzey Pasifik, Pasifik'in güney doğusu ve Güney Atlantik okyanuslarında meydana gelerek, Kuzey ve Güney Amerika'nın batı sahillerine karaya çıkıyor.
Atmosferik nehirler aşırı yağışlara ve sel riskine neden olabiliyor.