Bilim adamları noktayı koydu: İskandinavların Vikingler'den önce İngiltere'ye göç ettikleri ortaya çıktı

İngiltere'de 2. ile 4. yüzyıl arası Romalı asker ya da köle gladyatör olabilecek bir kişinin soyunun yüzde 25'inin erken Demir Çağı İskandinavya'sından geldiğini tespit eden araştırmacılar, bunun MÖ 5. yüzyılda başlayan Anglosakson ve Viking dönemlerinden daha önce İngiltere'de İskandinav kökenli insanların bulunduğunu kanıtladığını kaydetti.



