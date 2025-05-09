Gates Vakfı bugüne dek dünya genelindeki sağlık ve kalkınma projelerine 100 milyar doları aşkın destek sağladı. Enflasyon ve piyasa koşullarına bağlı olarak bu tutarın 2045’e kadar 200 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.





Vakfın hedefleri arasında önlenebilir anne ve çocuk ölümlerini sonlandırmak, sıtma ve kızamık gibi hastalıklarla mücadele etmek ve milyonlarca insanı aşırı yoksulluktan kurtarmak yer alıyor.