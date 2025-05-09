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Bill Gates servetinin yüzde 99'unu bağışlıyor: "Öldüğümde kimse ‘zengin öldü’ demeyecek"

Bill Gates servetinin yüzde 99'unu bağışlıyor: "Öldüğümde kimse ‘zengin öldü’ demeyecek"

11:269/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Gates, kararını Perşembe günü yayımladığı blog yazısıyla kamuoyuna duyurdu. Yazıda, servetini bağışlama sürecinin hızlandırılacağını, Gates Vakfı’nın 2045’te faaliyetlerine son vereceğini ve bu tarihte net servetinin sıfıra yakın bir seviyeye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.</p>
Gates, kararını Perşembe günü yayımladığı blog yazısıyla kamuoyuna duyurdu. Yazıda, servetini bağışlama sürecinin hızlandırılacağını, Gates Vakfı’nın 2045’te faaliyetlerine son vereceğini ve bu tarihte net servetinin sıfıra yakın bir seviyeye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bill Gates, 2045’e kadar neredeyse tüm servetini bağışlamayı ve Gates Vakfı’nın faaliyetlerine son vermeyi planladığını duyurdu. “Öldüğümde kimse ‘zengin öldü’ demeyecek” diyen Gates, artık ebedi bir hayır kurumundan çok, bugünün sorunlarına hızlı ve güçlü çözümler sunmayı hedeflediğini ifade etti. İşte Bill Gates'in serveti ve tüm detaylar…

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 2045 yılına kadar 108 milyar dolarlık servetinin yüzde 99’unu bağışlamayı planladığını açıkladı.


2045'te vakfını kapatacak


Gates, "Ebedi olmaya çalışmıyorsak, şimdi daha fazla şey yapabiliriz" diyerek, vakfın onlarca yıl daha devam etmesi fikrinden vazgeçtiğini belirtti. Ona göre, hayırseverliğin en etkili hali, bugünün sorunlarına bugünden cevap vermek.


Gates Vakfı bugüne dek dünya genelindeki sağlık ve kalkınma projelerine 100 milyar doları aşkın destek sağladı. Enflasyon ve piyasa koşullarına bağlı olarak bu tutarın 2045’e kadar 200 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.


Vakfın hedefleri arasında önlenebilir anne ve çocuk ölümlerini sonlandırmak, sıtma ve kızamık gibi hastalıklarla mücadele etmek ve milyonlarca insanı aşırı yoksulluktan kurtarmak yer alıyor.

Ancak Gates’in bu girişimiyle yalnızca takdir toplamıyor. Vakfın küresel sağlık politikaları üzerindeki etkisi ve bağışların getirdiği vergi avantajları zaman zaman eleştiriliyordu.

Bill Gates’in servetinin %99’unu bağışlayacağını duyurması, diğer milyarderleri de gündeme taşıdı. 1 Ocak 2025 itibarıyla Ferbes kaynaklı haberde; dünyanın en zengin 10 kişisinin net servetleri şöyle:

Elon Musk – 421.2 milyar dolar (53 yaşında)

Jeff Bezos – 233.5 milyar dolar (60 yaşında)

Larry Ellison – 209.7 milyar dolar (80 yaşında)

Mark Zuckerberg – 202.5 milyar dolar (40 yaşında)

Bernard Arnault – 168.8 milyar dolar (75 yaşında)

Larry Page – 156 milyar dolar (51 yaşında)

Sergey Brin – 149 milyar dolar (51 yaşında)

Warren Buffett – 141.7 milyar dolar (94 yaşında)

Steve Ballmer – 124.3 milyar dolar (68 yaşında)

Jensen Huang – 117.2 milyar dolar (61 yaşında)

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