Çinli devin Manisa planı gölgede kaldı: Uluslararası skandal patladı

Şirket sessizliğini koruyor, iddialar sert

BYD yetkilileri, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, firmanın sadece Brezilya yasalarına ve uluslararası düzenlemelere saygı duyduğunu belirten kısa bir açıklamayla kamuoyunu geçiştirmeye çalıştığı görüldü. Şirket sözcüsü, iddiaları “Çin’i karalama operasyonu” olarak nitelendirdi ve bunun siyasi bir provokasyon olduğunu savundu.