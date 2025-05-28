Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çinli devin Manisa planı gölgede kaldı: Uluslararası skandal patladı

Çinli devin Manisa planı gölgede kaldı: Uluslararası skandal patladı

10:5928/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye'ye yatırım hazırlığındaki BYD'nin adının karıştığı şok edici iddialar, Brezilya'da patlak verdi. Detaylar hem kamuoyunu hem yatırım sürecini sarsacak türden...

BYD'nin karanlık yüzü: Manisa yatırımı gölgede kaldı

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Çinli BYD, Türkiye'ye yatırım planları yaparken, Brezilya'da patlak veren insanlık dışı skandalın merkezine oturdu. Manisa’da fabrika kurmaya hazırlanan şirketin adının karıştığı iddialar, uluslararası kamuoyunda yankı buldu.


Sahte belgelerle işçi sevkiyatı

Brezilya’da başlatılan soruşturmada, BYD'nin Camaçari kentindeki fabrika inşaatında çalışan 220 Çinli işçinin, sahte evrak ve vizelerle ülkeye sokulduğu ortaya çıktı. İşçilerin pasaportlarına el konularak hareket özgürlüklerinin kısıtlandığı ve bir tür “zorla çalıştırma” düzeni kurulduğu bildirildi.


İnsanlık dışı yaşam koşulları

Brezilya savcılığı, BYD işçilerinin kaldığı alanların hijyenik olmadığını ve temel insani koşullardan yoksun olduğunu belirtti. İşçilerin, şiltesiz yataklarda uyumaya zorlandığı, banyoların ortak kullanıldığı ve 31 kişinin yalnızca bir tuvaleti paylaştığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Bazı işçilerin sabah 4’te kalkarak sıraya girmek zorunda kaldığı tespit edildi.

50 milyon dolarlık dava açıldı

Skandalın ardından BYD’ye karşı ciddi hukuki adımlar atıldı. Brezilya hükümeti, uluslararası insan ticareti ve kölelik benzeri uygulamalar nedeniyle şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Dava dosyasında çalışma koşullarının insanlık onurunu ayaklar altına aldığına dikkat çekildi.

Şirket sessizliğini koruyor, iddialar sert

BYD yetkilileri, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, firmanın sadece Brezilya yasalarına ve uluslararası düzenlemelere saygı duyduğunu belirten kısa bir açıklamayla kamuoyunu geçiştirmeye çalıştığı görüldü. Şirket sözcüsü, iddiaları “Çin’i karalama operasyonu” olarak nitelendirdi ve bunun siyasi bir provokasyon olduğunu savundu.

#BYD
#Manisa
#Brezilya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
47-48-49-50-51 yaşa erken emeklilik rotası oluştu: 2000-2008 arası SGK girişi olanlara fırsat geldi