Çinli devin Manisa planı gölgede kaldı: Uluslararası skandal patladı

Türkiye'ye yatırım hazırlığındaki BYD'nin adının karıştığı şok edici iddialar, Brezilya'da patlak verdi. Detaylar hem kamuoyunu hem yatırım sürecini sarsacak türden...
BYD'nin karanlık yüzü: Manisa yatırımı gölgede kaldı
Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Çinli BYD, Türkiye'ye yatırım planları yaparken, Brezilya'da patlak veren insanlık dışı skandalın merkezine oturdu. Manisa’da fabrika kurmaya hazırlanan şirketin adının karıştığı iddialar, uluslararası kamuoyunda yankı buldu.
Sahte belgelerle işçi sevkiyatı
Brezilya’da başlatılan soruşturmada, BYD'nin Camaçari kentindeki fabrika inşaatında çalışan 220 Çinli işçinin, sahte evrak ve vizelerle ülkeye sokulduğu ortaya çıktı. İşçilerin pasaportlarına el konularak hareket özgürlüklerinin kısıtlandığı ve bir tür “zorla çalıştırma” düzeni kurulduğu bildirildi.
İnsanlık dışı yaşam koşulları
Brezilya savcılığı, BYD işçilerinin kaldığı alanların hijyenik olmadığını ve temel insani koşullardan yoksun olduğunu belirtti. İşçilerin, şiltesiz yataklarda uyumaya zorlandığı, banyoların ortak kullanıldığı ve 31 kişinin yalnızca bir tuvaleti paylaştığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Bazı işçilerin sabah 4’te kalkarak sıraya girmek zorunda kaldığı tespit edildi.
50 milyon dolarlık dava açıldı
Skandalın ardından BYD’ye karşı ciddi hukuki adımlar atıldı. Brezilya hükümeti, uluslararası insan ticareti ve kölelik benzeri uygulamalar nedeniyle şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Dava dosyasında çalışma koşullarının insanlık onurunu ayaklar altına aldığına dikkat çekildi.
Şirket sessizliğini koruyor, iddialar sert
BYD yetkilileri, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, firmanın sadece Brezilya yasalarına ve uluslararası düzenlemelere saygı duyduğunu belirten kısa bir açıklamayla kamuoyunu geçiştirmeye çalıştığı görüldü. Şirket sözcüsü, iddiaları “Çin’i karalama operasyonu” olarak nitelendirdi ve bunun siyasi bir provokasyon olduğunu savundu.