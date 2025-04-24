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Endülüs’ün yaşayan şaheseri: Bir dünya harikası El Hamra

Endülüs’ün yaşayan şaheseri: Bir dünya harikası El Hamra

11:2924/04/2025, Perşembe
AA
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Endülüs medeniyetinin bilim ve sanat birikimiyle inşa ettiği, İslam mimarisinin bugüne ulaşan en önemli eserleri arasında yer alan İspanya'daki El Hamra Sarayı, ilk günkü zarafetiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Orta Çağ'da kurulan Ben-i Ahmer Devleti'nin başkenti Gırnata'da (Granada) 13. yüzyılın ortalarında inşasına başlanılan, zaman içinde eklentilerinin de tamamlanmasıyla 142 bin metrekare alan üzerine kurulan görkemli saray, süslüme tarzı, bahçeleri ile ihtişamını koruyor.

Bir Dünya Harikası Elhamra, yüzyıllar içinde hem tarihi önemi hem de mimari zarafeti ile insanı kendine hayran bırakan Elhamra’nın Müslüman İspanya’nın mirasına dair gerçek bir bakış açısı sunmayı başarıyor.



Yalnızca birkaç sarayı değil kışla, cami, medrese, mesire alanı, hamam ve su arkları gibi farklı mekânları da ihtiva eden bir saray-şehir niteliğe sahip Elhamra Sarayı, tamamlandığı günden beri, İslam’ın Avrupa’daki geçmişini temsil eden en büyük anıt olma özelliğini koruyor.



Her şeyiyle bir masal sarayını andıran bu yapılar topluluğunun yüzyıllara uzanan geçmişi, sanatı ve kültürel mirasa etkileri belge niteliğindeki fotoğraflar eşliğinde eserde okura sunuluyor.



#endülüs
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