Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

20:291/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
AA
Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan cansız bedenler için çıkartma çalışması gerçekleştirdi.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan cansız bedenler için çıkartma çalışması gerçekleştirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., halka ‘tetikte olunması ve yerel yetkililerle iş birliği yapılması’ çağrısında bulunarak, "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum, dualarım yaralılar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadesini kullandı.



#Filipinler
#Deprem
#Palompon
