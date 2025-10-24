Gazze Şeridi'ne tüp gaz krizi: Filistinliler kuyrukta bekledi

Gazze Şeridi'ne yemek pişirmek için tüp gaz girişine izin vermesinin ardından tüp dolum tesislerinde hareketlilik yaşandı. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, mutfak tüpü almak için kuyrukta bekledi.
Gazze Şeridi'ne yemek pişirmek için tüp gaz girişine izin vermesinin ardından tüp dolum tesislerinde hareketlilik yaşandı.
Deyr Balah kentindeki Filistinliler, mutfak tüpü almak için kuyrukta bekledi.
