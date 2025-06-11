Hacılar Ravza-i Mutahhara'ya koştular

Cennet'te kılınmış gibi sevap verilen bu mekandaki ibadetlere yaklaşık 20 dakika müsaade ediliyor. Daha önce bir düzen olmadan yapılan Ravza ziyaretleri artık kontrollü ve randevulu olarak daha huzurlu gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bu sene ilk defa mescidin içerisindeki bekleme yerine konulan dijital kiokslarda, içeride nasıl hareket etmek gerektiğine ilişkin 9 farklı dilde bilgilendirmeler de yapılıyor.