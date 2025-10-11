Yeni Şafak
Hollanda'da anlamlı etkinlik: İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı

Hollanda'da anlamlı etkinlik: İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı

20:3411/10/2025, Cumartesi
AA
Hollanda'nın Maastricht kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar Filistinli gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi. Hollanda'da Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından, Maastricht kentinin merkezinde, Hollanda’nın en eski kilisesi olan Sint Servaas Bazilikası önündeki Vrijthof Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli binlerce çocuk ve gazeteciler anıldı.

Hollanda'nın Maastricht kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar Filistinli gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi. 

Hollanda'da Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından, Maastricht kentinin merkezinde, Hollanda’nın en eski kilisesi olan Sint Servaas Bazilikası önündeki Vrijthof Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli binlerce çocuk ve gazeteciler anıldı.

