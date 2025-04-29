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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda Filistinli iki kardeş yaşamını yitirdi

İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda Filistinli iki kardeş yaşamını yitirdi

21:4329/04/2025, Salı
AA
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi. Saldırıda yaşamını yitiren Yusuf el-Kuddus Süleyman el-Mudallal ile kardeşi Maysara el-Kuddus Süleyman el-Mudallal'in naaşları, cenaze işlemleri için Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi. 

 Saldırıda yaşamını yitiren Yusuf el-Kuddus Süleyman el-Mudallal ile kardeşi Maysara el-Kuddus Süleyman el-Mudallal'in naaşları, cenaze işlemleri için Nasır Hastanesi'ne getirildi.

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