Kedi idrarı, sarımsak, çürük yumurta... Gezegenlerin kokusu olur mu? Bilim dünyası açıkladı uzayın kokusu sandığınız gibi değil

Uzay yürüyüşü sonrası yanmış metal kokusu





Astronot Helen Sharman, uzayda tanıdık kokuları özlediğini anlatıyor. Ancak ilginç olan, uzay yürüyüşlerinden sonra kıyafetlerine sinen kokular. Astronotlar bu kokuları "yanmış metal", "barut" ve "elektrik kablosu" olarak tanımlıyor. Araştırmacılara göre bunun nedeni, kıyafetlere yapışan atomik oksijenin iç hava ile birleşerek ozon oluşturması. Bu da fırtına sonrası hissedilen o metalik kokuyu açıklıyor.