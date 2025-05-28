Kedi idrarı, sarımsak, çürük yumurta... Gezegenlerin kokusu olur mu? Bilim dünyası açıkladı uzayın kokusu sandığınız gibi değil

Kedi idrarı, sarımsak, çürük yumurta ve yanmış plastik... Bu kokular size uzayı çağrıştırır mıydı? Astrobiyolog Marina Barcenilla ve ekibi, gezegenlerin atmosfer katmanlarından moleküllerle uzayın nasıl koktuğunu anlamaya çalışıyor. Astronotlar, uzay yürüyüşlerinden sonra barut ve ozon gibi keskin metalik kokular hissettiklerini söylüyor. Bu ilginç kokular, hem uzayda yaşam izlerini hem de gezegenlerin kimyasal yapılarını anlamada anahtar olabilir.
Uzayın kokusu olur mu? Araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmak için evrenin farklı bölgelerinden gelen kokuları analiz ediyor. Koku bilimci ve astrobiyolog Marina Barcenilla’nın önderliğinde yürütülen çalışmalar, Jüpiter'den Mars'a, yıldızlardan kuyruklu yıldızlara kadar pek çok gök cisminin kendine özgü kokular yaydığını ortaya koyuyor.
Amonyak buzu, çürük yumurta, sarımsak ve hatta kedi idrarı benzeri kokular... Tüm bu veriler, bilim dünyasına evrenin yapısı hakkında yeni ipuçları sunuyor. Astronotlar da bu kokuları, özellikle uzay yürüyüşleri sonrası kıyafetlerine sinen kokulardan deneyimleyebiliyor.
Yıldızlar, moleküller ve kokular: Uzayın aromatik sırları
Sonsuz karanlıkta süzülen yıldızlar, moleküller ve gezegenler, aslında birbirinden ilginç kokular taşıyor.
Öyle ki, BBC’ye konuşan koku uzmanı Marina Barcenilla, Jüpiter’in atmosfer katmanlarından yayılan kokuları inceliyor. En üst katmandaki amonyak buzu "kedi idrarı", daha derinler ise "çürük yumurta" ve "sarımsak-petrol" karışımı gibi kokuyor.
Barcenilla, bu kokuları laboratuvar ortamında yeniden sentezleyerek hem bilimsel çalışmalarda kullanıyor hem de Londra’daki doğa müzesinde sergiye dönüştürüyor.
Uzay nasıl kokuyor?
Bilim adamları, evrenin yapısını çözmek için kokular üzerinden yeni bir araştırma alanı geliştiriyor. Gezegenlerden, yıldızlardan ve kuyruklu yıldızlardan yayılan kimyasal moleküller, kokusal ipuçları sağlıyor. Westminster Üniversitesi’nden astrobiyolog Marina Barcenilla, bu molekülleri laboratuvar ortamında yeniden üreterek uzayın kokularını analiz ediyor.
Jüpiter’in atmosferinden çürük yumurta kokusu yayılıyor
BBC’ye konuşan Barcenilla’ya göre Jüpiter’in atmosferinde yer alan amonyak buzu "kedi idrarı", derinlerdeki amonyum sülfür "çürük yumurta", daha derindeki bileşikler ise sarımsak ve petrol karışımı gibi kokuyor. Bu bulgular, Jüpiter’in atmosferik yapısına dair önemli ipuçları sunuyor.
Uzay yürüyüşü sonrası yanmış metal kokusu
Astronot Helen Sharman, uzayda tanıdık kokuları özlediğini anlatıyor. Ancak ilginç olan, uzay yürüyüşlerinden sonra kıyafetlerine sinen kokular. Astronotlar bu kokuları "yanmış metal", "barut" ve "elektrik kablosu" olarak tanımlıyor. Araştırmacılara göre bunun nedeni, kıyafetlere yapışan atomik oksijenin iç hava ile birleşerek ozon oluşturması. Bu da fırtına sonrası hissedilen o metalik kokuyu açıklıyor.
Yıldızların ve moleküllerin kokusu da analiz ediliyor
Yanan yıldızlar ve yayılan moleküller de uzayın kokusal yapısına katkı sağlıyor. Barcenilla’ya göre polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), kömür, yanmış plastik veya bitüm gibi kokuyor.