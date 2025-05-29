Kolera Önlenebilir Ama Sudan’da Mümkün Değil





Kirli su ve gıda yoluyla bulaşan kolera, tedavi edilmediği takdirde saatler içinde ölüme yol açabiliyor. Ancak temiz suya erişim, sanitasyon ve hızlı tedavi imkânı olduğunda hastalık kolaylıkla kontrol altına alınabiliyor. Ne var ki savaşın parçaladığı Sudan’da bu koşullar mevcut değil.