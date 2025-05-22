Kosova'da çöpçüler belediye önünde greve gitti

Kosova'nın başkenti Priştine'de belediye ile çöp toplamadan sorumlu şirket arasında son dönemde atık yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı 14 Mayıs'ta iş bırakan çöpçüler, belediye önünde grev başlattı.
Çalışanların sendikasının grevle ilgili yaptığı duyuruda, "belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı şirketin içine düştüğü ağır mali duruma" karşı memnuniyetsizliklerini dile getirmek ve acil çözüm talep etmek için grevi düzenledikleri belirtildi.
Çalışanlar, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini bildirdi.
Priştine Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise söz konusu grev gereksiz olarak nitelendirildi ve şirket yönetimi "çalışanları siyasi amaçlar için kötüye kullanmakla" suçlandı.
Priştine sokakları 14 Mayıs'tan beri çöp yığınlarıyla doldu
Pastrimi, belediyenin yaklaşık 2,7 milyon avro değerindeki borcunu ödemediği ve bu durumun işçilerin maaşlarını ve çöp kamyonları için yakıt teminini riske attığı gerekçesiyle 14 Mayıs'ta hizmet vermeyi durdurmuştu.
Belediye yetkilileri böyle bir borcun bulunmadığını savunmuş, şirketi sabotajla suçlamıştı.
Bunun üzerine Priştine sokaklarında, özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde çöp yığınları oluşmuştu.
Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, Pastrimi şirketinin kötü yönetildiğini ve çöp toplama hizmetinin devamlılığını sağlamak için özel şirketlerle çalışacaklarını bildirmişti.
Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü ise yaptığı açıklama ile kentsel atıkların doğru şekilde yönetilmesinin temiz çevre ve halk sağlığı açısından kritik olduğunu belirtmiş, mevcut durumun devam etmesi halinde hastalıkların yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.
Öte yandan, Priştine'de atık yönetimi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şubat ayında olağanüstü hal kararı alınmıştı.