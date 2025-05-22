Kosova'da çöpçüler belediye önünde greve gitti

Çalışanların sendikasının grevle ilgili yaptığı duyuruda, "belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı şirketin içine düştüğü ağır mali duruma" karşı memnuniyetsizliklerini dile getirmek ve acil çözüm talep etmek için grevi düzenledikleri belirtildi.