Mehmetçik Kosova'da devriye faaliyetlerini sürdürüyor

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı





Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.