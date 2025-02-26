New York'ta metro istasyonunda yoğun duman: İtfaiye alarma geçti

ABD'nin New York kentindeki itfaiye ekipleri Fort George mahallesindeki bir tren istasyonunda meydana gelen yoğun duman üzerine olay yerine sevk edildi. 191. Cadde'de bulunan istasyonun caddeye uzanan meşhur uzun tüneli dumanla kaplandı. Olay yerine intikal eden yetkililer dumanın kaynağının araştırıldığını belirtti.
ABD'nin New York kentindeki itfaiye ekipleri Fort George mahallesindeki bir tren istasyonunda meydana gelen yoğun duman üzerine olay yerine sevk edildi.
191. Cadde'de bulunan istasyonun caddeye uzanan meşhur uzun tüneli dumanla kaplandı.
Olay yerine intikal eden yetkililer dumanın kaynağının araştırıldığını belirtti.