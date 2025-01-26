Refah'taki evleri mevzi olarak kullanmışlar: Gazze'den çekilen İsrail güçleri arkalarında bu izleri bıraktı

İşgalci İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde bıraktığı izler, Refah'ta evleri keskin nişancı mevziisi olarak kullandıklarını gösteriyor.
Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından bölgeden çekilen İsrail güçleri, geride evleri askeri mevzi olarak kullandığına dair izler bıraktı.
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki tahrip olan bazı evlerde İsrail askerlerinin barındığına dair izler mevcut.
Duvarlara yazılan yazılar ve binada bulunan patlamamış mühimmatlar, bazı evlerin keskin nişancı mevziisi olarak kullanıldığını, geride bıraktıkları yiyecek ambalajları ise askerlerin bu evlerde hem barındıklarını hem de yemek yediklerini kanıtlıyor.