Şam'da çalışmalar başladı: Esed'in bombaladığı evini yeniden onarıyor

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönen Suriyeliler, Esed rejiminin bombaladığı evlerini yenden imar etmek için kolları sıvadı.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası muhalif grupların Baas rejimini devirmesiyle yeni bir sayfa açıldı.
Halkına zulmeden ve birçok şehre bombalar yağdıran rejimin geride bıraktığı hasarı iyileştirme çalışmaları başladı.
Esed'in zulmünden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan başkent Şam'a bağlı Deraya ilçesinde binalarda onarım süreci hızlandırıldı.
Rejimin zulmüne tanık olan ve evi yıkılan İymad Şiredi, "Allah'a çok şükür Esed'den kurtulduk. Şehrimizi yerle bir etti ama şimdi içimiz rahat." dedi.
Binasını onarırken tekrar yerle bir edilmesinden korktuğunu belirten Şiredi, "Ben Deraya'ya girdiğimde tüm binaların yerle bir olduğunu gördüm. Elhamdülillah tekrar inşa etmeye başladık. Daha önce Şam'da kirada oturuyorduk. Evimizi tekrar inşa etmeye başladık ve çok şükür bitmek üzere" ifadelerini kullandı.