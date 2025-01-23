Şam'da çalışmalar başladı: Esed'in bombaladığı evini yeniden onarıyor

Binasını onarırken tekrar yerle bir edilmesinden korktuğunu belirten Şiredi, "Ben Deraya'ya girdiğimde tüm binaların yerle bir olduğunu gördüm. Elhamdülillah tekrar inşa etmeye başladık. Daha önce Şam'da kirada oturuyorduk. Evimizi tekrar inşa etmeye başladık ve çok şükür bitmek üzere" ifadelerini kullandı.