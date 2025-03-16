Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'ın yasaklılar listesi ifşa oldu, Türkiye var mı? İşte 3 kategoriye ayrılıp ABD'ye giriş yasağı getirilen o 43 ülke

Trump'ın yasaklılar listesi ifşa oldu, Türkiye var mı? İşte 3 kategoriye ayrılıp ABD'ye giriş yasağı getirilen o 43 ülke

16:2316/03/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin 43 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı ya da seyahat kısıtlamaları getirmeyi planladığı iddia edildi. The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre ülkeler 3 gruba ayrılıyor. "Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. "Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. En kalabalık grup 22 ülkeyle sarı listede yer alıyor. Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek. İşte Trump'ın yasak getireceği o ülkeler...

İşte sarı listedeki 22 ülke


Angola

Antigua ve Barbuda

Benin

Burkina Faso

Kamboçya

Kamerun

Yeşil Burun Adaları

Çad

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Kongo

Dominika

Ekvator Ginesi

Gambiya

Liberya

Malavi

Mali

Moritanya

Saint Kitts

Nevis

Saint Lucia

Sao Tome ve Principe

Vanuatu

Zimbabve

Haberde, söz konusu 22 ülkeye "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları durumunda ise diğer gruplara alınacağı belirtildi. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onay vermediğini aktardı.

Trump kararname imzalamıştı


ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta, ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara yönelik ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek amacıyla güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını içeren bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına "inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz" olduğu gerekçesiyle seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart'a kadar sunmaları talimatı verilmişti.

"Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise, 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. İşte o ülkeler...


Belarus

Eritre

Haiti

Laos

 Myanmar

Pakistan

Rusya

Sierra Leone

Güney Sudan

Türkmenistan 

"Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. İşte o ülkeler...


Suriye

Venezuela

Yemen 

Afganistan

Bhutan

Küba

İran

Libya

Kuzey Kore

Somali

Sudan

#Donald Trump
#Rusya
#liste
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Komşu ülkelerde etkili oldu: Türkiye'ye geliyor