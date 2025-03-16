Trump'ın yasaklılar listesi ifşa oldu, Türkiye var mı? İşte 3 kategoriye ayrılıp ABD'ye giriş yasağı getirilen o 43 ülke

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin 43 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı ya da seyahat kısıtlamaları getirmeyi planladığı iddia edildi. The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre ülkeler 3 gruba ayrılıyor. "Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. "Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. En kalabalık grup 22 ülkeyle sarı listede yer alıyor. Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek. İşte Trump'ın yasak getireceği o ülkeler...

1 /46 İşte sarı listedeki 22 ülke

Angola

2 /46 Antigua ve Barbuda

3 /46 Benin

4 /46 Burkina Faso

5 /46 Kamboçya

6 /46 Kamerun

7 /46 Yeşil Burun Adaları

8 /46 Çad

9 /46 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

10 /46 Kongo

11 /46 Dominika

12 /46 Ekvator Ginesi

13 /46 Gambiya

14 /46 Liberya

15 /46 Malavi

16 /46 Mali

17 /46 Moritanya

18 /46 Saint Kitts

19 /46 Nevis

20 /46 Saint Lucia

21 /46 Sao Tome ve Principe

22 /46 Vanuatu

23 /46 Zimbabve

24 /46 Haberde, söz konusu 22 ülkeye "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları durumunda ise diğer gruplara alınacağı belirtildi. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onay vermediğini aktardı.

25 /46 Trump kararname imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta, ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara yönelik ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek amacıyla güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını içeren bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına "inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz" olduğu gerekçesiyle seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart'a kadar sunmaları talimatı verilmişti.

26 /46 "Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise, 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. İşte o ülkeler...

Belarus

27 /46 Eritre

28 /46 Haiti

29 /46 Laos

30 /46 Myanmar

31 /46 Pakistan

32 /46 Rusya

33 /46 Sierra Leone

34 /46 Güney Sudan

35 /46 Türkmenistan

36 /46 "Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. İşte o ülkeler...

Suriye

37 /46 Venezuela

38 /46 Yemen

39 /46 Afganistan

40 /46 Bhutan

41 /46 Küba

42 /46 İran

43 /46 Libya

44 /46 Kuzey Kore

45 /46 Somali