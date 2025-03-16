Trump'ın yasaklılar listesi ifşa oldu, Türkiye var mı? İşte 3 kategoriye ayrılıp ABD'ye giriş yasağı getirilen o 43 ülke

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin 43 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı ya da seyahat kısıtlamaları getirmeyi planladığı iddia edildi. The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre ülkeler 3 gruba ayrılıyor. "Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. "Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. En kalabalık grup 22 ülkeyle sarı listede yer alıyor. Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek. İşte Trump'ın yasak getireceği o ülkeler...
İşte sarı listedeki 22 ülke
Angola
Antigua ve Barbuda
Benin
Burkina Faso
Kamboçya
Kamerun
Yeşil Burun Adaları
Çad
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Kongo
Dominika
Ekvator Ginesi
Gambiya
Liberya
Malavi
Mali
Moritanya
Saint Kitts
Nevis
Saint Lucia
Sao Tome ve Principe
Vanuatu
Zimbabve
Haberde, söz konusu 22 ülkeye "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları durumunda ise diğer gruplara alınacağı belirtildi. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onay vermediğini aktardı.
Trump kararname imzalamıştı
ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta, ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara yönelik ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek amacıyla güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını içeren bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına "inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz" olduğu gerekçesiyle seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart'a kadar sunmaları talimatı verilmişti.
"Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise, 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor. İşte o ülkeler...
Belarus
Eritre
Haiti
Laos
Myanmar
Pakistan
Rusya
Sierra Leone
Güney Sudan
Türkmenistan
"Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. İşte o ülkeler...
Suriye
Venezuela
Yemen
Afganistan
Bhutan
Küba
İran
Libya
Kuzey Kore
Somali
Sudan