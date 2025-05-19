Uzayın derinliklerinde keşfedildi, kimse gözlerine inanamadı: Bu öncekilere hiç benzemiyor…





Mükemmel simetri: Uzayda nadir görülen bir denge





Teleios’un en dikkat çekici yanı ise neredeyse kusursuz bir küresel şekle sahip olması. Süpernova kalıntıları genellikle asimetrik olur; çünkü patlama sırasında ya da çevresindeki gaz ve toz bulutlarıyla etkileşim sonucu şekilleri bozulur. Ancak eğer patlama simetrikse ve uzayda “boş” bir bölgede gerçekleşmişse, böyle kusursuz bir yapı geçici olarak korunabilir.





İşte bilim dünyasını karıştıran o görüntüler...