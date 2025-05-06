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Yılın 11 ayını kar altında yaşıyorlar

Yılın 11 ayını kar altında yaşıyorlar

15:566/05/2025, Salı
AA
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Rusya'da kış mevsimin 11 ay yaşandığı, ocak, şubat aylarında ise eksi 60 dereceye kadar sıcaklığın düştüğü Norilsk kentindeki günlük yaşam görüntülendi.

Rusya'da kış mevsimin 11 ay yaşandığı, Ocak, Şubat aylarında ise eksi 60 dereceye kadar sıcaklığın düştüğü Norilsk kentindeki günlük yaşam görüntülendi.

2020 yılındaki sayımda 182 bin kişi yaşadığı Rusya'ın en uç kuzey kenti Norilsk'de nüfus son verilere göre yaklaşık 160 bine yakın.

Ocak ayı boyunca eksi 44 derece ölçülen hava sıcaklığı, kenti yaklaşık 11 ay boyunca kar kütlesinin erimesini engelliyor.

Fabrika ve işletmelerde çalışanlar, elverişsiz hava şartları nedeniyle vardiyalı olarak bölgede yaşam sürdürüyor.

Yıllık ortalama sıcaklık eksi 10 derece. 

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