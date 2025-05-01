Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor.