Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunluluğu 2025 yılı itibarıyla başlıyor. Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonları için başvuru ve kurulum süreci 30 Haziran’a kadar uzatıldı. UTTS başvuru şartları, son tarihler ve kurulacak cihazlarla ilgili tüm detaylar haberimizde.
Akaryakıt satışlarında plakaların otomatik tanımlanmasını sağlayacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğiyle zorunlu hale gelen sistemin uygulanmasına ilişkin süreler bir kez daha uzatıldı.
1 Mayıs'ta başlaması gereken uygulama 30 Haziran’a ertelendi
Normal şartlarda, vergi mükelleflerinin iş amaçlı kullandığı taşıtlar için 1 Mayıs 2025 itibarıyla UTTS'ye geçiş yapmaları gerekiyordu.
Ancak sistemin yeniliği ve bazı kullanıcıların teknik hazırlıklarını tamamlayamaması nedeniyle mükelleflere ek süre tanındı.
Taşıt sahipleri için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj ve kullanım işlemleri için son tarih: 30 Haziran 2025
Akaryakıt istasyonu işletenler için TTO, TİM ve diğer donanımların montaj ve kullanımı için son tarih: 2 Haziran 2025
İnternet üzerinden yapılması gereken başvuru ve kayıtlar için süre: 2 Haziran 2025’e uzatıldı.
UTTS nedir, neden önemli?
UTTS, akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin otomatik olarak akaryakıt pompasına iletilmesini sağlayan dijital bir sistemdir. Bu sayede hem manuel giriş kaynaklı hatalar önlenecek hem de vergi denetimi daha etkin yapılabilecek.
Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için:
Araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB)
Pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO)
Sistemler arası bağlantıyı sağlayan Tabanca İletişim Modülü (TİM) kurulması gerekiyor.
Başvuru yapmayanlar dikkat
Henüz başvuru yapmamış olan taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden gerekli işlemleri tamamlamalı. Aksi halde hem teknik sıkıntılar yaşanabilir hem de vergi mevzuatına aykırılıklar gündeme gelebilir.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor.