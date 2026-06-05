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TÜİK açıkladı: Ev ve işyerleri için Haziran ayı kira zammı hesaplaması belli oldu! İşte yeni kira zammı hesaplama tablosu

TÜİK açıkladı: Ev ve işyerleri için Haziran ayı kira zammı hesaplaması belli oldu! İşte yeni kira zammı hesaplama tablosu

Tuğba Güner
10:065/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Haziran ayı kira artış oranı 2026 hesaplama tablosu TÜİK verileri ile netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, Haziran ayı kira artış oranı yeniden belirlendi. Ev sahipleri, kiracılar, iş yeri sahipleri ve dükkan kiralayan vatandaşlar için, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verileri açıklandı. Haziran ayı kira artışı ne kadar oldu? Ev ve işyerleri için Mayıs 2026 enflasyon açıklaması ile Haziran kira artış hesaplaması haberimizde.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?


Kira sözleşmelerinde belirleyici rol oynayan Haziran ayı kira artış hesaplamasının yapılabilmesi için gözler TÜİK'e çevrildi. Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran günü saat 10:00'da TÜİK tarafından resmi olarak duyuruldu. Haziran ayında geçerli olacak yasal kira zammı oranı yüzde 32,24 oldu.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI


Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.


Açıklanan veriler, hem piyasa beklentileri hem de ekonomi yönetiminin hedefleri açısından yakından takip edildi. Özellikle yıllık enflasyon oranındaki değişim, ekonomik görünüm açısından kritik bir gösterge olarak öne çıktı.

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL

Yasal Zam Oranı: %32,24

Kira Zam Bedeli: 8.060 TL

Zamlı Yeni Kira Bedeli: 33.060 TL





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