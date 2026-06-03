Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik fiyatlara yön verirken, 22 ayar bilezik fiyatları da merak konusu olmaya devam ediyor. Güncel veriler doğrultusunda altın fiyatları alış ve satış rakamları anlık olarak değişkenlik gösteriyor. Ons altındaki geri çekilme iç piyasaya yansırken gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından izleniyor. Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Haziran çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 3 Haziran Çarşamba haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum.

1 /9 3 Haziran 2026 altın fiyatları, piyasalardaki dalgalı seyir nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte altında son durum...

2 /9 ALTIN DÜŞTÜ MÜ?

Altın fiyatları ABD-İran savaşının ne zaman biteceğine yönelik endişeler ile güne düşüşle başladı. Yatırımcılar ise bugün açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verileri ile cuma günü açıklanacak kapsamlı istidam raporuna çevrildi.

3 /9 GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.607,39 TL SATIŞ: 6.608,06 TL

4 /9 ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.654,34 TL SATIŞ: 10.899,69 TL

5 /9 YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.242,08 TL SATIŞ: 21.799,38 TL

6 /9 TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 42.920,00 TL SATIŞ: 43.234,00 TL

7 /9 CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 44.164,00 TL SATIŞ: 44.836,00 TL

8 /9 ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.469,38 SATIŞ: $4.469,81