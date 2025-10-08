Bu haftaki yükselişin temel sebebi ABD'de hükümetin kapanması. Hükümetin kapanıyor ancak ekonomik büyüme üzerine bir etkisi olmuyor bu iş bir şekilde çözülür fiyatlamasıyla piyasa bunu çok net fiyatlamamıştı. ABD'de son 50 yılda 20 kere kapanmış hükümet. BU hükümet kapanma meselesinin sanıldığından daha uzun sürebileceği gündeme gelmeye başladı. Trump'ın girişimlerinin çaresiz ve çözümsüz kalmaya başladığı gündeme gelmeye başladı. BU birinci etmen.

Altını bu hafta yükselten birinci neden bu. İkinci nedense Avrupa'da ciddi bir siyasi belirsizliğin olması. Fransa'da başbakanın saatler sonra istifa etmesi. Euro ve doların sürekli zayıflaması dolar ve eurodan altın rol çalıyor."