ABD ekonomisindeki belirsizlikler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel riskler yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. Ons altın tarihinde ilk kez 4.000 dolar seviyesini aşarken, gram altın da zirve yaptı. Rekor sonrası bankacılık devleri altın fiyatlarına ilişkin tahminlerinde güncellemeye gitti. İşte 8 Ekim gram ve çeyrek altın anlık fiyatı.
Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar yeniden güvenli liman altına yöneldi. ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve hükümetin kapanma olasılığından dolayı yaşananlar atına destek verdi. Ons altın, 4 bin dolara yükselerek kritik eşiği aştı. Peki cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 8 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış 5.416,26 TL
Gram altın satış 5.416,85 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış 9.173,00 TL
Çeyrek altın satış 9.266,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış 36.580,00 TL
Cumhuriyet altını satış 36.946,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış 18.346,00 TL
Yarım altın satış 18.544,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış 5.144,03 TL
22 ayar bilezik satış 5.181,96 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış 36.804,62 TL
Ata altın satış 37.729,10 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış 35.689,32 TL
Tam altın satış 36.389,61 TL
Altın yükselişe devam edecek mi?
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altının yükselme nedenlerini açıkladı. Eryılmaz, ABD'de hükümetin kapanması, Avrupa'daki siyasi belirsizlik ve Japonya'nın yeni başbakanının Merkez Bankası'nı zorlayacağına dair tahminlerin altını uçurduğunu açıkladı. Eryılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: "Kesinlikle altının son dönemde bu kadar yükseleceğini beklemiyordum. Beni kendi hedefim 3 bin 850'ydi bu seviyede kalır mıydı bilmiyoruz ama bu kesinlikle benim beklediğim bir seviye değildi. Ne oldu da altın durdurulamıyor. Bu yükselişi temelle teknikle anlatmak mümkün değil.
Bu haftaki yükselişin temel sebebi ABD'de hükümetin kapanması. Hükümetin kapanıyor ancak ekonomik büyüme üzerine bir etkisi olmuyor bu iş bir şekilde çözülür fiyatlamasıyla piyasa bunu çok net fiyatlamamıştı. ABD'de son 50 yılda 20 kere kapanmış hükümet. BU hükümet kapanma meselesinin sanıldığından daha uzun sürebileceği gündeme gelmeye başladı. Trump'ın girişimlerinin çaresiz ve çözümsüz kalmaya başladığı gündeme gelmeye başladı. BU birinci etmen.
Altını bu hafta yükselten birinci neden bu. İkinci nedense Avrupa'da ciddi bir siyasi belirsizliğin olması. Fransa'da başbakanın saatler sonra istifa etmesi. Euro ve doların sürekli zayıflaması dolar ve eurodan altın rol çalıyor."
Bankacılık devi Goldman Sachs ise 4 bin 300 dolar olan ene sonu beklentisini 4 bin 900 dolara yükseltti.
Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi.
Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.