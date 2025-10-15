ABD'de federal hükümetin kapalı olması, Fed’in faiz indirimleri ve küresel riskler yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. Ons altın tarihinde ilk kez 4 bin 190 doları aşarken, gram altın da zirve yaptı. Rekor sonrası bankacılık devleri altın fiyatlarına ilişkin tahminleri revize etti. İşte 15 Ekim gram ve çeyrek altın anlık fiyatı.
Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı. Gram altın ise tarihinde görülmemiş rakama ulaştı. Peki cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 15 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış 5.638,14 TL
Gram altın satış 5.638,80 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış 9.416,00 TL
Çeyrek altın satış 9.525,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış 37.547,00 TL
Cumhuriyet altını satış 37.910,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış 18.831,00 TL
Yarım altın satış 19.045,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış 5.267,90 TL
22 ayar bilezik satış 5.305,27 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış 37.754,64 TL
Ata altın satış 38.702,62 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış 36.610,56 TL
Tam altın satış 37.328,56 TL
Uluslararası yatırım bankası UBS, altının kısa vadede bir miktar değer kaybedebileceği öngörüsünde bulunsa da önümüzdeki aylara dair beklentisini yükseltti. UBS, altın fiyatının 4.200 dolar/ons seviyelerine yükselebileceğini tahmin ediyor. Bankaya göre, ABD'de reel faizlerin düşmesi, doların zayıflaması ve devam eden siyasi belirsizlikler altına olan ilgiyi maksimize edecek.
Fransız bankacılık devi Societe Generale (SocGen), altın fiyat tahminlerinde en agresif beklentiyi açıklayan taraf oldu. Bankanın analistleri Michael Haigh ve Ben Hoff imzasıyla yayımlanan raporda, altının 2026 sonu için hedef fiyatı ons başına 5.000 dolar olarak belirlendi.
Altın yükselişe devam edecek mi?
StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD hükümetinin kapanması ve Jerome Powell’ın güvercin açıklamaları, altın fiyatlarının yükselişini hızlandıran son nedenler oldu." dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD iş gücü piyasasının zayıf seyrettiğini ancak ekonominin “beklenenden biraz daha sağlam bir rotada” olabileceğini belirtti. Powell, faiz kararlarının 2toplantıdan toplantıya" alınacağını, zayıf iş gücü ve hedefin üzerindeki enflasyonun dengeleneceğini ifade etti. Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını neredeyse kesin görüyor. Düşük faiz ortamı ve siyasi belirsizlik dönemlerinde altın genellikle güçlü performans gösteriyor. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 59,5 değer kazandı. Bu artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ABD faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oldu.
Bu seviyelerden altın alınır mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı: Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilgili yaptığı yüzde 100 vergi konuşmasıyla birlikte özellikle küresel borsalarda kripto para piyasasında sert çöküşler gördük. Özellikle son iki hafta piyasalarda yaşanan belirsiz, teknik ve mantık olarak yorumlanamayan bu süreci iki nedene bağlamıştık. Piyasalarda ya savaş fiyatlaması oluyor. Ya da manipülasyon fiyatlaması oluyor diye elimizde iki seçeneğimiz vardı. Cuma günü küresel piyasalarda ve özellikle kripto para piyasasında yaşanan sert çöküşleri görünce artık piyasalarda bir manipülasyon fiyatlaması yapıldığı alenen ortaya çıktı. Yani bir savaş fiyatlaması yok. Manipülasyon fiyatlaması var. Son çeyreğinde yılın sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması içerisinde yoluna devam edecek. O yüzden para piyasalarında işlem yapanların artık kısa vadeli işlem yapmaması lazım. Uzun vadeli işlem yapması lazım. Diğer yandan kaldıraçlı işlemden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Tüm dünya piyasaları bir manipülasyon fiyatlaması içinde. Teknik ve mantık olarak okunan bir piyasa yok. Yıl sonuna kadar piyasalardaki sert hareketliliğe hazır olmanız gerekiyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın yine haftaya yükselişle başladı. 4038 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu anda 4068 dolar seviyesinde. Yine şu anda oldukça yüksek bir fiyatlamadan geçtiğini gözlemliyoruz. Muhtemelen yukarda 4100-4150 dolar direnci var. Burayı sanırım test ettirecekler gibi duruyor. Ancak bu seviyelerden yine altın almayı tercih etmiyorum. Yine aşağıda destek seviyeleri olan 3880-3850-3830 ve aşağısındaki rakamları yine teknik olarak beklediğimi söyleyebilirim. Şu anda benim paramla altın yine pahalı olmaya devam ediyor.
Altın ons fiyatı yükselişle haftaya başladığı için gram altın TL fiyatında 5702 lira seviyesi var şu an karşımızda. Gram altın 5647 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Yine yukarı yönlü hareketler ons tarafından aldığı destekle yüzde 1 yükselişle güne başladı. Yine ons altını takip etmeye devam edeceğim. Ons altında yine 3880-3850-3820 dolar seviyesi aşağıda görüldükçe gram altın tarafında yine 5500 lira seviyesini yakından takip ediyor olacağım. Yani bu hafta altın almamayı tercih ediyorum.
Özellikle altın ve gümüş tarafında nakite ihtiyacı olmayanlar beklemeye devam etmeli. Ancak ilk kez altın ve gümüş almak isteyenler de bir kez daha düşünmeli. Benim nazarımda oldukça yüksek bir fiyatlama var."