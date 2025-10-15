Uluslararası piyasalarda ons altın yine haftaya yükselişle başladı. 4038 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu anda 4068 dolar seviyesinde. Yine şu anda oldukça yüksek bir fiyatlamadan geçtiğini gözlemliyoruz. Muhtemelen yukarda 4100-4150 dolar direnci var. Burayı sanırım test ettirecekler gibi duruyor. Ancak bu seviyelerden yine altın almayı tercih etmiyorum. Yine aşağıda destek seviyeleri olan 3880-3850-3830 ve aşağısındaki rakamları yine teknik olarak beklediğimi söyleyebilirim. Şu anda benim paramla altın yine pahalı olmaya devam ediyor.

Altın ons fiyatı yükselişle haftaya başladığı için gram altın TL fiyatında 5702 lira seviyesi var şu an karşımızda. Gram altın 5647 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Yine yukarı yönlü hareketler ons tarafından aldığı destekle yüzde 1 yükselişle güne başladı. Yine ons altını takip etmeye devam edeceğim. Ons altında yine 3880-3850-3820 dolar seviyesi aşağıda görüldükçe gram altın tarafında yine 5500 lira seviyesini yakından takip ediyor olacağım. Yani bu hafta altın almamayı tercih ediyorum.

Özellikle altın ve gümüş tarafında nakite ihtiyacı olmayanlar beklemeye devam etmeli. Ancak ilk kez altın ve gümüş almak isteyenler de bir kez daha düşünmeli. Benim nazarımda oldukça yüksek bir fiyatlama var."