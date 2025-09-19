ABD Merkez Bankası (Fed) yılın altıncı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Ons altın, rekor seviyelere çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Zirve sonrası fiyatlarda geri çekilmeler yaşandı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 15 Eylül Cuma güncel altın fiyatları.
Avrupa ve küresel piyasalarda merakla beklenen karar geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık 9 ay sonra ilk kez faiz indirimi yaparak politika faizini 0,25 baz puan düşürdü ve yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Kararın hemen ardından ons altın 3.707,50 dolara yükselerek tarihi rekorunu tazeledi. Ancak Fed’in genel mesajında verdiği şahin ton, piyasalarda “indirimler sınırlı kalabilir” beklentisini öne çıkardı. Bu da altın fiyatlarında hızlı bir satış baskısı yaratarak yükselişin kısa sürede geri verilmesine yol açtı. Peki bugün altın fiyatları yönünü yukarı mı çevirdi yoksa düşüş mü devam ediyor? İşte güncel cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.862,11 TL
Gram altın satış fiyatı 4.862,55 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 8.092,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 8.165,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 32.269,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 32.582,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 16.179,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 16.336,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 4.527,21 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 4.561,61 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 32.735,95 TL
ATA Altın satış fiyatı 33.559,82 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 31.743,96 TL
Tam altın satış fiyatı 32.368,34 TL
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz kararını ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarını değerlendirdi. Altın piyasasını da değerlendiren Bal, ons altında yıl başından bu yana ciddi bir yükseliş yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:
“Sene başında 2.600 dolar seviyelerinde olan ons altın, 3.700 doları test etti. Bu güçlü performansta zayıf dolar, resesyon endişeleri ve Fed’in faiz indirim beklentileri etkili oldu.
Son günlerde ons altında bir miktar düzeltme görülüyor. 3.640 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Teknik olarak 3.600 dolar önemli bir destek. Bu seviye kırılırsa sırasıyla 3.560 ve 3.500 seviyeleri takip edilecek.”
Bal, mevcut jeopolitik ve ekonomik ortamda altın fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu belirtti ancak sene başından bu yana yaşanan güçlü yükselişin ardından kısa vadede daha temkinli bir seyir izlenebileceğini de ekledi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.