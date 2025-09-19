Avrupa ve küresel piyasalarda merakla beklenen karar geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık 9 ay sonra ilk kez faiz indirimi yaparak politika faizini 0,25 baz puan düşürdü ve yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Kararın hemen ardından ons altın 3.707,50 dolara yükselerek tarihi rekorunu tazeledi. Ancak Fed’in genel mesajında verdiği şahin ton, piyasalarda “indirimler sınırlı kalabilir” beklentisini öne çıkardı. Bu da altın fiyatlarında hızlı bir satış baskısı yaratarak yükselişin kısa sürede geri verilmesine yol açtı. Peki bugün altın fiyatları yönünü yukarı mı çevirdi yoksa düşüş mü devam ediyor? İşte güncel cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları.