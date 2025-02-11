Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz pazar günü yeni tarife planlarını açıklamasının ardından %1’in üzerinde artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Spot altın, son saatte ons başına 2,918 dolara yükselirken gram altın 3 bin 378,86 TL ile zirvedeki yerini koruyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün de zirvedeki yerini koruyor. Çeyrek altın 5 bin 524,44 liradan işlem görüyor.
Altın; son bir yılda ons 2,024.26 dolardan 2,918.34 dolara yükselerek 894.08 dolar (yüzde 44.17) değer kazandı.
Bu hafta yatırımcılar, ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine de odaklandı.
Ekonomik ve jeopolitik çalkantılar sırasında güvenli bir yatırım olarak görülen altın, faiz oranlarının artması durumunda cazibesini kaybedebilir.
Düne göre değişim oranı %0.35. 11 Şubat 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.41 artış gösterdi.
Altının onsu 11 Şubat 2025 Salı günü 2,918 dolardan işlem görürken işte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları...
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2 bin 918.88
Satış 2 bin 919.92
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 3 bin 378.20
Satış 3 bin 378.86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 5 bin 405.13
Satış 5 bin 524.44
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış 21 bin 621,19 TL
Satış 22 bin 030,19 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 11 bin 121,00 TL
Satış 11 bin 201,00 TL