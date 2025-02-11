Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz pazar günü yeni tarife planlarını açıklamasının ardından %1’in üzerinde artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Spot altın, son saatte ons başına 2,918 dolara yükselirken gram altın 3 bin 378,86 TL ile zirvedeki yerini koruyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

1 /11 Altın fiyatları bugün de zirvedeki yerini koruyor. Çeyrek altın 5 bin 524,44 liradan işlem görüyor.



2 /11 Altın; son bir yılda ons 2,024.26 dolardan 2,918.34 dolara yükselerek 894.08 dolar (yüzde 44.17) değer kazandı.

3 /11 Bu hafta yatırımcılar, ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine de odaklandı.

4 /11 Ekonomik ve jeopolitik çalkantılar sırasında güvenli bir yatırım olarak görülen altın, faiz oranlarının artması durumunda cazibesini kaybedebilir.



5 /11 Düne göre değişim oranı %0.35. 11 Şubat 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.41 artış gösterdi.

6 /11 Altının onsu 11 Şubat 2025 Salı günü 2,918 dolardan işlem görürken işte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları...

7 /11 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2 bin 918.88 Satış 2 bin 919.92

8 /11 GRAM ALTIN FİYATI Alış 3 bin 378.20 Satış 3 bin 378.86



9 /11 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış 5 bin 405.13 Satış 5 bin 524.44

10 /11 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış 21 bin 621,19 TL Satış 22 bin 030,19 TL